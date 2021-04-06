Tunç Şatıroğlu'ndan önemli açıklama! ‘Altın karşısında güçlenecek’

Altın fiyatlarının değişikliği gündemdeyken, doların da tekrar değişmesi açıklamaları peş peşe getirdi.

Teknik analist Tunç Şatıroğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Yatırımcıların aşırı derecede satmış olduğu banka hisselerinde toparlanma olmadığını belirten Tunç Şatıroğlu, doların trendinin yükseliş yönünde olduğuna dikkat çekti.

Gümüş ile ilgili önemli detay veren Şatıroğlu’nun açıklamaları şöyle:

#bist #BIST100 endeksi 1409'un üzerinde ve Wavetrend osilatörümüz AL konumunda. 1470'in üzerinde görünüm yeniden pozitife dönmüş olur. 1470'e kadar kademli alım denenebilir.

Yabancı yatırımcının güven kaybı nedeniyle aşırı derecede satmış olduğu banka hisselerinde toparlanma gelmiyor. #XBANK çok düşük seviyelerde, fiyatlar uzun vadeli yatırım için uygun ancak 1138 yukarı geçilmeden yükselişin kalıcı olması beklenmemeli.

Dolar TL'de şimdilik 8,00 - 8,23 aralığına yerleşmiş görünüyor. Ana trend yükseliş yönünde. Ortam sakinleştikçe tekrar benzer ülke para birimlerine paralel hareketler görebiliriz. Bir sonraki toplantıya kadar bu şekilde devam eder ve ek sıkılaştırma gelmezse yükseliş devam eder. Bugün yurtdışı piyasaların tamamı açık. Perşembeden sonra #XAUUSD için bütün piyasaların açık olduğu ilk gün olacak. Yükseliş hız kesmiş görünüyor ancak ABD 10 yıllıklardaki cuma günkü artış bir miktar gerilemiş ve dolar endeksi de dirençten dönmüş. Bunlar altın için pozitif.

#XAUXAG altın gümüş rasyosunda Wavetrend osilatörümüz SAT'a döndü. Bugün düşen trend çizgisini yukarı kıramazsa tekrar gümüşün altın karşısında güçlenmesini beklerim.