Tuna: "Ulaşılabilen belediye başkanıyım"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HamitTuna, belediyeciliğin sadece rutin hizmetlerden ibaret olmadığını belirterek, “Belediyecilik,insanların acısında, sevincinde yanında ve ulaşılabilir olmaktır. Bizde mesai kavramı yok.24 saat telefonumuz açık. İnsanlarımızın acısını paylaşıyor, mutluluğuna ve sevincineortak oluyoruz. İnsanlarımıza çok yakınız” dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Serbest Bölgesi ve Toroslar ilçesindefaaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret ederek, firma sahipleri ve tekstil çalışanlarıylagörüştü. Tekstil çalışanlarının yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Tuna, “2004 yılındaToroslar’da göreve başladığımızda ’hasımları hısım yapacağız’ dedik ve bu sloganıkullanan tek belediye başkanıyım. Bunu sadece söylemde değil eyleme de dökerekhizmette adaletsizlik hiç yapmadık. Bu tarzımızı ve vizyonumuzu kentimiz genelindedevam ettireceğiz. Cumhur İttifakının zaten özü de budur” ifadelerini kullandı.

“Biz istihdama nasıl değer katacağımızı biliyoruz” diyen Tuna, “15 yıl belediye başkanlığı yaptığımız Toroslar’da fiziki mekanların yaşam kalitesini arttırmakla kalmadık. Türkiye’de örnek olan Toroslar Teknik ve Eğitim Kursları projesini ortaya koyduk. 34 branşta 21 bin insanımıza mesleki eğitim verdik. Rol model seçilen projeleri hayata geçirdik. Bu manada Toroslar bölgemizde çok sayıda tekstil atölyesi açıldı. İnşallah büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda istihdama daha da değer katacağız. Bu işletmelerimizin büyümeleri noktasında Yalınayak ve otoban bağlantı yolu arasındaki kısmı, konut dışı kentsel çalışma alanı yapacağız. Konut altlarında olan küçük işletmeleri o bölgeye taşıyacağız.Dünyada da sanayinin gelişmesi böyle olur. Biz bu işleri biliyoruz. Tecrübemiz, bilgi birikimimiz ve pratik olan yanımızla bu kente değer katacağız. Kendimizde o özgüveni de buluyoruz” diye konuştu.

Cumhur İttifakının Mersin için önemini anlatarak, çalışanlardan sandığa gitmelerini vedoğru karar vermelerini isteyen Tuna, “Bir belediye başkanının da istenen özellikleulaşılabilir olmasıdır. Bizim iki telefonumuz da hep açıktır. Toroslarımızda yaşayan hemenhemen herkeste vardır numaramız. Herkes bize ulaşır. 31 Mart’ta herkesten sandığagitmesini istiyoruz. Yerel yönetimler çok önemli. 5 yılda gelen bu şansı iyi değerlendirin.Çünkü Mersin, Allah’ın bütün güzelliklerini içerisinde barındıran bir kent. Bize yetkiverirseniz inşallah hükümetimizi de arkamıza alarak kentimizi en hızlı bir şekilde yatırımlabuluştururuz. Üreten yapılara önem veriyoruz. Çünkü üreten ekonomiyle bu ülkeyi

kalkındıracağız. İnşallah bu kentte huzur ve güveni, birlik ve beraberliği hep birliktesağlayacağız. İnşallah 13 ilçemizi ve büyükşehri zaferle sonuçlandıracağız” şeklindekonuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da tekstil çalışanlarından Cumhurİttifakına desteklerini istedi.