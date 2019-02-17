Tuna: "Mersin’i birleştirerek büyüteceğiz, üreterek kalkındıracağız"

Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HamitTuna, 5.5 aydır Mersin’i karış karış gezdiklerini ve hemşehrileriden büyük ilgi ve destekgördüklerine belirterek, "Torosları üreterek büyüttük. Bunu Toroslar ve Mersin halkı biliyor.Mersin’i de birleşerek büyüteceğiz ve üreterek kalkındıracağız" dedi.

Tuna, ilçelerde seçim ofislerini yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla açmaya devamediyor. Toroslar Belediye Başkan adayı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte AK Parti ve MHPToroslar ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Tuna, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

“Her noktasında alın terimizin olduğu Toroslar’da inşallah rekor oyu alacağız” diyenTuna, “Yerel yönetimlerin yapacağı projelerle genel idarenin yapacağı projeleribütünleştirdiğimiz zaman bu kent kazanacak. Biz buna inanıyoruz. Bunun için de tümbelediyeleri almamız lazım. Gündüz oturmayacağız, gece uyumayacağız, ev ev kapı kapıdolaşarak Cumhur İttifakının önemini anlatacağız. İnşallah 31 Mart’ta büyükşehir baştaolmak üzere 13 ilçemizi alacağız” diye konuştu.

Tuna, Mezitli Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ile birlikte Mezitli’de düzenlenentoplantıda, servis işletmecilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Tuna, servis işletmecilerininsıkıntı ve problemlerini bir yönetişim anlayışı ile çözeceklerini belirterek, "Evraktagecikme, harçlarda fazlalık ve otopark anlamında okul önlerinde beklerken sıkıntıyaşadığınızı biliyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda UlaşımKoordinasyon Merkezi (UKOME) himayesinde bu tür problemleri ’ben yaptım olduğumantığı’ ile değil, birlikte yapma kültürünü ortaya koyarak, ortak bir uzlaşıda çözeceğiz.Meslek gruplarının önünde hangi problem varsa meslek odalarımızla, sivil toplumkuruluşlarımızla ve kooperatiflerimizle oturacağız, taleplerini birlikte çözeceğiz. Toroslarıüreterek büyüttük. Bunu Toroslar ve Mersin halkı biliyor. Mersin’i de birleşerekbüyüteceğiz ve üreterek kalkındıracağız” ifadelerini kullandı.

Tuna, daha sonra Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan adayı Bekir Topçu ilebirlikte seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Yenişehir halkının da yoğun katılımgösterdiği programda konuşan Tuna, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Cumhur İttifakı MersinBüyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmekten büyük şeref duyduğunusöyledi.

5.5 aydır Mersin’i karış karış gezdiklerini ve hemşehrileriden büyük ilgi ve destekgördüklerine vurgu yapan Tuna, “Allah’a şükürler olsun insanlarımızda iz bırakmışız.Toplumumuzda siyaset yaparken, belediye başkanlığımızda milletimizin yanındaolduğumuz ve her arayan vatandaşımıza dönüş yaptığımız için insan biriktirmişiz. Üstünebir de Cumhur İttifakı olunca Allah’ın izniyle sonuç açık ara galibiyet olacak” şeklindekonuştu.

“Hiç kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamadım, oynamam da”

Tuna, Tarsus ilçesinde de seçim ofisinin açılışını Tarsus Belediye Başkanı ve adayıŞevket Can ile birlikte yoğun sevgi gösterileri arasında gerçekleştirdi. Tarsus’taki coşkuve heyecan karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirten Tuna, iş konusunda yapılanalgı operasyonlarına kanmamalarını isteyerek, şöyle devam etti; "Gördüğümüz kadarıylamilletimizin bize olan sevgisi ve desteği her gün artarak çoğalıyor. Bir şey söylemekistiyorum. ’Hamit Başkan gelince Tarsusluları işten çıkaracak’ diye bir algı yapılıyormuş.Hamit Başkanın canını güvendiği şoförü Tarsuslu. Dedem Köselerli Yörüklerinden. Benhayatımda hiç kimsenin aşıyla, ekmeğiyle, işiyle oynamadım, oynamam da. Biz hırsıaklının önüne geçen bir insan değiliz. Biz belediye başkanlığından önce insanız. Makul vemantıklı düşünen ve her şeyi doğru değerlendiren bir yapıdayız. Bizim adımız Hamit Tuna.Öyle basit işlerle uğraşmayız.”

Tuna, Tarsus’taki programın ardından Akdeniz ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’ndehazırladıkları seçim ofisinin açılışını da Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan adayıMustafa Gültak ile birlikte gerçekleştirdi.