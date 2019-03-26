Tuna: "Mersin İdmanyurdu küllerinden yeniden doğacak"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan AdayıHamit Tuna, Mersin İdmanyurdu’nun içinde bulunduğu durumun kendilerini üzdüğünü belirterek, “Öncelikle kurumsal kimlik katmamız lazım. Yaşanmış örnekler de bizim için hep ölçü olmalı. Doğru projeyi, doğru zamanda, doğru uygulamak lazım. Biz, düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz” dedi.

Tuna, Mersin İdmanyurdu Taraftarlar Derneği’ni ziyaret ederek, Kulüp Başkan Vekilive Futbol Şube Sorumlusu Şevket Varan, Dernek Başkanı Osman Özel ve yönetimkurulu üyeleriyle bir araya geldi. Meşalelerle karşılanan Tuna, büyükşehir belediyebaşkanı oldukları takdirde Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü’nü adım adım Süper Lig’eçıkaracaklarının sözünü verdi.

94 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kulübün, bu zamana kadar alt yapı anlamındatesisinin olmamasının çok önemli bir eksiklik olduğunu vurgulayan Tuna, “Mersinİdmanyurdu’nun bu durumda olması bizleri ziyadesiyle üzüyor. 2004 yılında ilk belediyebaşkanı olduğumda, takımın kurumsal kimliğe kavuşması gerektiğini söyledim. Tesisiçin Toroslar’da 60 dönüm yer ayırdım. 6 bin metrekarelik kısmında sosyal tesis, gerikalan kısmında da futbol sahaları yapalım ve alt yapıya önem verelim dedim. Takımınbütün gruplarının bu tesiste birlikte kalmasını istedik. Ama maalesef dinlemediler. İştetakım, tesisi olmazsa kim başkan olursa onun takımı olur. Öncelikle kurumsal kimlikkatmamız lazım. Yaşanmış örnekler de bizim için hep ölçü olmalı. Doğru projeyi, doğruzamanda, doğru uygulamak lazım. Biz, düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Mersinİdmanyurdu küllerinden yeniden doğacak. Allah’ın izniyle Mersin İdmanyurdu’nu önceBal Ligi’nden 3. Lig’e, sonra 2.Lig ve 1’Lig’e taşıyacağız ve ardından Süper Lig’eçıkaracağız" diye konuştu.

"Milletin gönlü bizden yana"

Mezitli ilçesinde Cumhur İttifakı Mezitli Adayı Serdar Soydan ile birlikte esnaf gezisinekatılan ve sandık görevlileriyle de bira araya gelen Tuna, kenti tarım, sanayi, lojistik,istihdam, sanat ve spor alanında daha da büyüteceklerinin sözünü vererek, “Mersin ilkdefa böyle bir şansı yakaladı. Cumhur İttifakı 13 ilçe belediye başkan adaylarımızınhepsi genç ve pırıl pırıl. Biz de tecrübemizle inşallah bir ekip anlayışı içerisinde birlikteyönetme kültürünü öne çıkartmak suretiyle bu kente değer katacağız. Allah’ın bütüngüzelliklerini içerisinde barındıran bu kentte tarımı ve turizmi birlikte büyüteceğiz.

Lojistik var. Liman kenti. Limanı’nın özellikle 11 bin 500 dönümlük yeni lojistik alanındalojistik sektörünü daha da öne çıkartacağız. Organize Sanayi bölgesini hükümetimizleel ele vermek suretiyle alt yapı anlamında büyükşehre ait hizmetleri daha daçoğaltarak, öndeki engelleri kaldırmak suretiyle sanayinin daha da gelişmesinisağlayacağız. Evde boş duran üniversite mezunu kardeşlerimize proje hazırlayındiyeceğiz. Hazırladıkları projeyi melek iş adamlarımızla bir araya getirmek suretiyle bizde destekleyeceğiz. Hem gencimizin önünü açacağız hem de girişimci iş adamımızakatkı sağlayacak projeler üretmesine vesile olacağız" ifadelerini kullandı.

Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar, Yalınayak ve Korukent mahalleleri ile MersinKafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin önünde düzenlenen açık havatoplantılarında da hemşehrileriyle buluşan Tuna, "Allah’ın izniyle öndeyiz. Milletin gönlübizden yana. Millet huzur, istikrar, üreten, mütevazi ve iş bitirmesi olan bir belediyebaşkanı istiyor. Her siyasi partiden insanlarımız bu kardeşinizi bağrına basıyor”şeklinde konuştu.