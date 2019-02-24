Tuna: "’Koltuk olmazsa ölürüz’ diyen bir anlayışımız yok"

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye BaşkanAdayı Hamit Tuna, son günlerde kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak,“Varsa birbelgeniz atın ortaya. Bizim ‘koltuk olmazsa ölürüz’ diyen biranlayışımız yok" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Mut ilçesini ziyaret eden Tuna, mahallemuhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu, bölge esnafı vekırsal mahalleleri de ziyaret ederek vatandaşlara projelerini anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekilleri ilebirlikte ilk olarak Mut ilçesinde Diştaş Mahallesi’ni ziyaret eden Tuna, üretimdenyana olduklarını ve tarımın gelişmesi noktasında üzerlerine düşenin fazlasınıyapacaklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Tuna,Cumhur İttifakının önemini belirterek, “Bizim köylümüz ve çiftçimiz çalışkan. Taşıve toprağı bir araya getirmek suretiyle neler yaptığını görüyor ve gözlemliyoruz.İnşallah birleşerek güçleneceğiz, üreterek zenginleştireceğiz. Birleştik güçlüyüz.2023 vizyonu, bölgesinde ekonomik olarak kalkınmış bir lider ülke Türkiye’dir.Ekonomik olarak kalkınmış bir ülke de siyaseten bir yaptırım gücü olan Türkiyedemektir. Biz de bu hedefe doğru yürüyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarakKırsal Daire Başkanlığı himayesinde bu bölgede yetişen eriğimizin daha da öneçıkması için gerçekleştirilen festivali destekleyeceğiz ve yanınızda olacağız.Üretimden yanayız. Tarımla geçinen bu köylerimizde tarımın gelişmesinoktasında üzerimize deşen ne varsa yapacağız. Bağlantı yollarının da sözünüveriyorum” diye konuştu.

Mut’ta bir otelde gerçekleştirilen programda hemşehrilerine hitap edenTuna,projecilikte kimsenin ellerine su dökemeyeceğini, Toroslar’da az bütçeyle çok işyaptıklarını ifade ederek, "Biz makam adamı değiliz. Biz gönüllerde makam veyer edinmek için sevgi üzerine kurduğumuz bir anlayışın belediye başkanıyız.Bundan sonra da böyle olacak. Mersin, Türkiye’nin bir minyatürüdür. Mersin, hernoktadan gelen insanlarımızın ev kurup yaşam yeri olarak seçtiği bir şehirdir. Buşehirde sosyal barışı da tesis edeceğiz. Sosyal barışı tesis ettiğimizde

kardeşliğini ve sevginin öne çıktığı bir şehir oluşturacağız. Kentimizi üretimekonomisiyle zenginleştireceğiz. Özellikle çiftçi kardeşlerimizin üretmenoktasındaki vaziyetlerini daha üst seviyeye çıkartacağız. Üretmeden tüketentoplum olursak, maalesef ki tarihte karanlıkları gömülür gideriz. En kalitelisini veen çoğunu üreteceğiz. Suyu toprakla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

“Varsa bir belgeniz atın ortaya”

Şeffaf ve hesap verebilen, üreterek büyüten projelerle kentte hizmetetalipolduklarını vurgulayan Tuna, şöyle devam etti; "Bizim iş bitirmemiz Toroslar.Bundan sonra da inşallah 15 bin 853 kilometrekarelik alanın her noktasınadokunacağız ve her noktasında ayak izimiz olacak. Kent, kentin sokaklarınıarşınlayanlarındır. Oturarak değil, takip ederek ve yerinde görerek hizmetyapacağız. Bizim dünden bugüne uyguladığımız formülümüz ilgi, bilgi ve takip.Böyle bir formül üzerine belediyecilik yaptık. İşinizle ilgili olacaksınız, konularlabilgili olacaksınız ve işinizi takip edeceksiniz. Takip etmezseniz aday bileolamazsınız maazallah. Günü geçirirsiniz, bahaneyle Hamit Tuna’nın üstüneatarsınız. Böyle bir mantık ve anlayış yok. Allah’a havale ediyorum. GenelBaşkanları benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Varsa bir belgeniz atınortaya. Adaylık sürecini kaçır, ondan sonra da ’Müsebbibi Hamit Tuna’ de. Böylebir anlayış ve mantık olur mu? Mazlum ve mağdur rollerinde böyle bir seçimolmaz. Ispanaktan yağ çıkmaz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın buradan oyçıkmaz. Ne biriktirdiysen siyasette yarın o karşına çıkar. Kucağında neyin varsao çıkar senin karşına. Biriktireceksin ki, sonuç alacaksın. Onun için biz inandık,yol yürüyoruz. Siyaset, kısmet ve nasip meselesidir. ‘Biz koltuk olmazsa ölürüz’diyen bir anlayışımız yok. Bizim maksadımız bu kente hizmet etmek. Üç dönembelediye başkanlığı yaptım. 24 yıldır aktif siyasetteyim.1999’da il başkanıydım.Biz, makamların en kralını ve yücesini gördük. Şükürler olsun ki, dünden bugünehiç hayatımızı değiştirmedik ve değiştirmeyeceğiz."