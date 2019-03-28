Tuna: "Bu coşku 31 Mart’ta zaferin müjdecisidir”

Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan AdayıHamit Tuna, bugüne kadar gerginliklerden beslenen bir siyaset yapmadıklarınıbelirterek, "Bu kent huzur istiyor. Bu huzuru da inşallah bizimle bulacak" dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus ilçesine bağlı Alifendioğlu Mahallesi’niziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretinde özellikle çocuklarlayakından ilgilenen Tuna’ya, mahalle sakinleri de yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Mahalle sakinleriyle projelerini paylaşan Tuna, seçimlerin demokrasinin düğünleriolduğunu belirterek, “7 aydır sahalardayız. Karşılığımız şudur ki, Hamit Tuna gönüllerdeyer bulmuş. Vatandaşlarımız bizi ailesinin bir ferdi olarak görüyor. İnşallah bu yakınlığı31 Mart’tan sonra hizmet ve gönül yakınlığına çevireceğiz. Bunu da herkese ispatedeceğiz” diye konuştu.

Bugüne kadar gerginliklerden beslenen bir siyaset yapmadıklarına dikkat çeken Tuna,“Bu kent huzur istiyor. Bu huzuru da inşallah bizimle bulacak. Sosyal barışı inşallah hepbirlikte tesis edeceğiz. Biz 81 vilayetten gelen insanlarımızın yaşam yeri olarak seçtiğibir bölge olan Toroslar’da bu işi başardık. Bir aidiyet duygusu kattık. Bunu Mersin’in hernoktasına hissettireceğiz. Tarım, sanayi, lojistik, turizm, sanat ve spor alanındakentimizi değerleriyle hep birlikte daha da büyüteceğiz. Biz bu kenti seviyoruz”ifadelerini kullandı.

‘Hemşehri dernekleri kentimizin dinamikleridir” diyen Tuna, Malatya İl ve İlçeleri Kültürve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği toplantıda Dernek Başkanı Suat Selamoğlu veyönetimi ile de bir araya gelerek, projelerini paylaştı ve taleplerini dinledi. Tuna, dahasonra Toroslar ilçesine bağlı Turunçlu ve Turgut Türkalp mahallelerinde düzenlenen açıkhava toplantısında da hemşehrileriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, havai fişek gösterileri eşliğinde halaylar çekildi.

Yenişehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi ile Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi’nde hemşehrilerinin evine konuk olanTuna, her evde büyük destek gördü.

Tuna, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın katılımlarıyla düzenlenen ’Memur-Sen Mersin Buluşması’nın da konuğu oldu.