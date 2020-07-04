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Ekonomi

Tüm zamanların rekoru 6 ayda kırıldı

Türkiye genelinde kullanılan konut kredi kullandırım tutarında 6 ayda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:22:00 -
Tüm zamanların rekoru 6 ayda kırıldı

Düşük oranlı kampanya sayesinde 1 Ocak-26 Haziran döneminde konut kredi bakiyesi 32,2 milyar lira artış gösterdi. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı.

Normalleşme sürecine geçişle birlikte hem inşaat sektörünün canlanması hem de vatandaşların erteledikleri konut taleplerini satın alabilmek için kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranları tarihi düşük seviyeye çekildi.

Böylece konut kredi kullanımı da ikinci çeyrek sonu itibarıyla ciddi artış gösterdi. İkinci çeyrekte konut kredisi artışı 19,6 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ilk yarıda 32,2 milyar liralık artışla 230,9 milyar liraya ulaştı.

Bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru da 6 ayda kırılmış oldu. Söz konusu tutarın daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

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Yorumlar

hasan

uçuyoruuuzz diyosun yaniii,,,çokomelli
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okur

neyle alınıyor bunlar,10-20 yıllık borçla ve en şiddetli günah olan faizle.bu övünülecek bir durummu?
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