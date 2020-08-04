Tüm zamanların en büyük denizaltı gözlem evi Proteus görücüye çıktı

Tüm zamanların en büyük denizaltı gözlemevi ve uluslararası sualtı uzay istasyonu projesi olan Proteus'un detayları ortaya çıktı. Karayip Denizi'nin yüzeyinin yaklaşık 60 metre altına 4 kazık üstüne oturtulması planlanıyor. Tamamlandığı zaman dünyanın en büyük denizaltı gözlemevi olacak. Proteus, günlerce, aylarca belkide daha fazla su altında kalma potansiyeline sahip olacak. Ancak tasarımı İsviçreli endüstriyel tasarımcı Yves Béhar ait olan Proteus'un inşaatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte aksalıklığa uğradı.İnşaasının ne zaman devam edeceği hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Gözlemevinin toplamda 4.000 metre kare olması ve İnşaasının ise 3 yıl sürmesi bekleniyor. Ne zaman faaliyete geçeceği ise merak konusu.

"Tasarımı batık bir petrol kulesi ile dev kıvrımlı Nautilus kabuğuna benziyor"