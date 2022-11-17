Tüm Türkiye’ye uyarı: 6'lı masanın dediği olursa Öcalan serbest kalacak
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları altılı masanın yaptığı açıklamadaki gibi derhal uygulanmaya koyulacak olursa Abdullah Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla 2024 yılında serbest kalır." dedi.
Altılı masa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını öne sürerek PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini savunuyor.
Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, altılı masanın çağrısını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AİHM'nin Öcalan'ın lehine verdiği kararları hatırlatarak şunları söyledi:
Kalkmış, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmalı" diyorsunuz. Türkiye'yi uyarıyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları altılı masanın yaptığı açıklamadaki gibi derhal uygulanmaya koyulacak olursa Abdullah Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla 2024 yılında serbest kalır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanırsa önümüzdeki süreçte bizi hangi badirelerle karşı karşıya getirir bunu uzun uzun istişare etmeleri lazım.