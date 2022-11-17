  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tüm Türkiye’ye uyarı: 6'lı masanın dediği olursa Öcalan serbest kalacak
Siyaset

Tüm Türkiye’ye uyarı: 6'lı masanın dediği olursa Öcalan serbest kalacak

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları altılı masanın yaptığı açıklamadaki gibi derhal uygulanmaya koyulacak olursa Abdullah Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla 2024 yılında serbest kalır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 14:05:00 -

Altılı masa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını öne sürerek PKK'lı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini savunuyor.

Akit TV'de Yusuf Ozan Demir'in sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, altılı masanın çağrısını değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AİHM'nin Öcalan'ın lehine verdiği kararları hatırlatarak şunları söyledi:

Kalkmış, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanmalı" diyorsunuz. Türkiye'yi uyarıyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları altılı masanın yaptığı açıklamadaki gibi derhal uygulanmaya koyulacak olursa Abdullah Öcalan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla 2024 yılında serbest kalır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uygulanırsa önümüzdeki süreçte bizi hangi badirelerle karşı karşıya getirir bunu uzun uzun istişare etmeleri lazım.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Geçin bunları

Hdp ile Akp ne görüştü bunu yazın

Taraflı

Yapma ya! Nerede söz vermişler? 
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23