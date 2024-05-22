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Medya Tüm Türkiye'nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan'la ilgili şok gelişme! Yok artık daha neler
Medya

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan'la ilgili şok gelişme! Yok artık daha neler

Yeniakit Publisher
2024-05-22 11:39:00 -
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Ayhan Bora Kaplan'la ilgili şok gelişme! Yok artık daha neler

Ayhan Bora Kaplan'ın yakın çevresine ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan "Rolex" marka saatler için yapılan üç ayrı kıymet tespitinde iki firma, saatlerin replika olduğunu ortaya koydu.

Ayhan Bora Kaplan'ın yakın çevresine ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan "Rolex" marka saatler için yapılan üç ayrı kıymet tespitinde iki firma, saatlerin replika olduğunu ortaya koydu.

Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık Serdar Sertçelik'in açıklamaları sonrası başlatılan adli soruşturma sürerken t24 yazarı Tolga Şardan, süreçle ilgili ulaştığı yeni bilgileri köşesine taşıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve geçen günlerde iddianamesi kabul edilen ikinci dosya kapsamında Ayhan Bora Kaplan'ın eşi ve yakın çevresi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bulunan "Rolex" marka saatler tutanak altına alınarak uzman firmalara değer tespiti yaptırılmıştı.


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Tolga Şardan'ın aktardığına göre, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, "Rolex" saatleri Ankara'da üç ayrı firmaya götürerek incelettirdi. Yapılan üç ayrı kıymet tespitinde; bir firma saatlerin gerçek "Rolex" olduğunu, iki firma ise saatlerin sahte olduğunu ortaya koydu.

Rolex'lerin her birinin ortalama piyasa ederinin 20 bin dolar, gerçeğine yakın replikalarının ise 200 dolar civarında olduğu belirtilirken her üç firmanın verdiği rapor da soruşturma dosyasına girdi.

 

 

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