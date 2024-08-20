Tüm taraftarlara müjde: Avrupa maçları artık şifresiz ve ücretsiz!

TRT Genel Müdürü Sobacı, Türk takımlarının Avrupa maçlarının 3 yıl boyunca TRT 1, TRT SPOR ve tabii'den şifresiz olarak yayınlanacağına da dikkat çekti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde Mandarin Oriental Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, spor dünyasından birçok isim ve davetliler katıldı.

Tanıtım videosunun ekranda gösterilmesinin ardından konuşma yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla ezber bozmaya ve birçok yeni alanda yol açmaya devam ettiklerini vurguladı.

"BİR EŞİĞİ DAHA GERİDE BIRAKTIK"

UEFA organizasyonlarını izleyiciyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Sobacı, "Kurumumuz için de bir ilk olan bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. TRT'nin neredeyse 100 yıla yaklaşan tarihi, ilklerle doludur. En önemli alanlardan birisi spor yayıncılığıdır. 1933 yılında Türkiye ile İtalya arasındaki güreş müsabakalarının radyodan yayınlanmasıyla başlayan spor yayıncılığı yolculuğumuzda, geçen hafta ekranlara getirdiğimiz Atalanta ile Real Madrid arasındaki UEFA Süper Kupa karşılaşmasıyla bir eşiği daha geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

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