Tüm sektörlerde bahar kampanyaları internete taşındı

Akit Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığında yönetilen Erciyes Anadolu Holding’in markalarından İstikbal Mobilya, yataklarda 600 liraya, bazalarda ise 800 liraya varan fiyat indirimleri uyguluyor. 17 Mayıs’a kadar geçerli olacak indirimlerden yararlanan tüketici adedi giderek artıyor. Bellona ise bahar kampanyası çerçevesinde yemek odası takımlarının fiyatlarını 13 bin 300 liradan 8 bin 701 liraya, masa ve sandalye gruplarının ise 3 bin liradan 2 bin 100 liraya kadar çekmiş durumda. Kampanya yoğun ilgi görüyor.

Halıda da indirim yarışı devam ediyor. Nitekim Gümüşsuyu Halı’nın 800-900 lira, Royal Halı’nın 500-600 lira, Atlas Halı’nın ise 400-500 lira indirim yaptığı ürünler var.

Kıyafetler de indirimli

Giyim ürünlerinde başlatılan kampanyalar tüketici tarafından yakından takip ediliyor. Aydınlı Grup bünyesinde bulunan U.S. POLO ASSN., Pierre Cardin ve Cacharel kadın ile erkek kıyafetlerinde yüzde 50-60 indirim yaptı. İndirimden faydalanmak için markaların internet sitelerini tıklayan tıklayana.

Telefonlara ilgi yağdı

Bu dönemde döviz kurundaki hızlı yükseliş cep telefonu ihtiyacı olan tüketicileri yerli ürünlere yöneltti. Zorlu Grubu’nun ürettiği Vestel Venüs markası ile Casper de bu ilgiden nasbini aldı. Casper VIA, bahar kampanyası çerçevesinde yüzde 25 indirimle raflarda yerini alırken, Venüs’ün yeni modelleri de kampanyalı fiyatlarla online satış platformlarında ilgi görüyor.