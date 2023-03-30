Tüm şanslarını kaybetti! Akşener için siyasetin sonu

Altılı masada ortak akıldan uzaklaşıldığını, kararların istişareyle değil, dayatma ve zorlama ile alındığını Genel Başkanı Meral Akşener'in hakarete uğradığını ve HDP ile yakınlaşılmasından rahatsızlık duyan ve geçtiğimiz hafta basın toplantısı düzenleyerek çok sert bir çıkış yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün yine kameraların karşısına geçti.

Son olarak bir gazeteciye yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ifade eden Ağıralioğlu, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek resmen istifa ettiğini duyurdu. "Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı" diyen Ağıralioğlu bundan sonraki süreçte siyasete devam edeceği mesajını verdi.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarının ardından gözler İYİ Parti'ye çevrildi. Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven ve Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, Ağıralioğlu'nun açıklamalarını ve İYİ Parti'de bundan sonra yaşanabilecek gelişmeleri Haber7'ye değerlendirdi.

AKŞENER ŞANSINI KAYBETTİ

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven, Ağıralioğlu'nun önceki çıkışına gönderme yaparak sıtmayla ölüm arasında kaldığını ifade ederek "CHP ve HDP alanında siyaset yapmanın partiye çok zarar verdiğini, hareket alanını daralttığını söyledi. Ve o masadan kalkıp da tepkisini dile getirdiği gün ‘bir daha masaya dönmeseydi, İyi Parti özgünlüğünü koruyabilirdi ve Cumhur İttifakı-Millet İttifakı arasına sıkışmış siyasette kendisine çok farklı bir ses olarak alan açabilirdi. Özgünlüğünü vurgulayarak ilerleyebilirdi. Ama bu şans kaybedildi." dedi.

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AKŞENER İÇİN SİYASETİN SONU GİBİ GÖRÜNÜYOR

Arseven, Akşener'in partideki istifalar korkusuyla masaya tekrar döndüğünü ancak İYİ Parti'de erime devbam ettiğini belirten Arseven sözlerini şu şekilde sürdürdü;

İyi Partililer şu anda bir tercihle karşı karşıyalar. Ya HDP baskısının iyice arttığı Kandil’den baskı mesajlarının iyice arttığı, Demirtaş’ın cezaevinden muhtıra verdiği ve bütün bunların parti tabanını da iyice rahatsız ettiği ortamda ya İyi Parti olarak yoluna devam edecek, yani diyecek ki bu noktaya geldi ama bundan sonra buna razı olamam diyecek ki bunu yapma şansını da yitirdi. Meral Akşener için siyasetin sonu gibi gözüküyor. Tabii İyi Parti açısından da önümüzdeki seçim sonuçlarına göre kongrede bir genel başkan değişikliği –ki Koray Aydın ekibinin ne yaptığına iyi bakmak lazım. Akşener’e yönetme alanı parti içinde de iyice daralmış gibi görünüyor. Masadaki ağırlığı zaten iyice gitti. Bugüne kadarki davranışları bir tutarlılığa karşılık gelmiyor.

ARTIK HAKİM OLMASI ÇOK ZOR

Meral Akşener'in bugünden sonra lider olarak partiye sahip olmasının çok zor olacağını söyleyen Arseven "Sadece Akşener’in açısından değil, İyi Parti açısından da parti hızla yok olma sürecine girecektir. Çünkü ontolojisini oturtamamış, varlık sebebini ortaya koyamamış, ne olduğunu kendisine bile anlatamamış partiler kurulurlar, birkaç seçimde yüksek oy oranlarına da sahip olurlar ancak siyasi yelpazenin herhangi bir yerine oturmadıkları için yok olup giderler. Bu bağlamda İyi Parti’yi nasıl göreceksiniz? Bir merkez parti değil. O iddiasını tamamen kaybetti. MHP çizgisinde bir milliyetçi parti olarak nitelendiremeyiz. Bir sol parti de değil. Kemalist parti deseniz, öyle bir şey de değil. Tabiri caizse; deve değil, kuş değil, devekuşu değil…" dedi.

Arseven istifaların devamının gelebileceğine işaret ederek "Yavuz Ağıralioğlu’nun çıkışı, kızgınlıktan, kendisini feda etmek istemesinden değil. Yavuz Ağıralioğlu, Yavuz Ağıralioğlu’dan ibaret değil. Ağıralioğlu bir öncü oldu. Bu istifa bir tazyikin neticesidir…" şeklinde konuştu.

İLKELİ VE DOĞRU YOLDA DEVAM ETTİ"

Yavuz Ağıralioğlu İyi Parti içinde ülkücü ve milliyetçi hassasiyetiyle tanınan bir isim olduğunu ve bu tutumunun defalarca da istiskal edildiğini söyleyen Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı "Genel başkan yardımcılığından alındı, sözcülükten alındı. Ama sonuna kadar da mücadele etmeyi denedi ve son noktada da daha önce Meral Akşener'in "kesinlikle yan yana gelmeyiz, birlikte olamayız" dediği HDP ile ortaklık ortaya çıktıktan sonra da net bir tavır ortaya koydu. Bence ilkeli ve doğru bir yolda devam etti." dedi.



Pazarcı, Ağıralioğlu'nun neden bugüne kadar beklediğine ilişkin "Şu denilebilir; Neden daha önce söylemedi? Daha önce zaten resmi bir şey yoktu ve Meral Akşener'de kesinlikle bu yolda biz devam etmeyeceğiz diyordu. Birlikte devam ettikleri görülünce de çıkışını yaptı. Bu gaz alma diye değerlendirildi kimi çevreler tarafından. Bana göre samimi davrandı kendi şartları içerisinde." şeklinde konuştu.

"KALSA ÇÜRÜK DİŞ OLACAKTI"

Ağıralioğlu parti içinde kalması durumunda çürük diş olarak nitelendirileceğini belirten Pazarcı, bundan sonrası için ise tedbirli konuştu. Pazarcı, "Başka partiden adaylık teklif edilir mi edilmez mi? Nasıl bir yola girer bilemiyorum. BBP kökenli bir siyasetçi, orada bir takım ilişkiler içine girebilir, belki başka partiden teklif gelir, ya da aracılar ortaya çıkar MHP'ye gidebilir. Kendisi bir bayrak kaldırdı o bayrağın altında toplanacak insanları bekledi ama malesef İYİ Parti'nin içinde ciddi bir taraftar bulamadı. Koray Aydın gibi sırdaşları bile kendisine yüklendiler bu açıklamadan sonra." ifadelerini kullandı.

TAVANDA DEĞİL TABANDA KARŞILIK BULDU

Pazarcı, Ağıralioğlu'nun sözlerinin parti tavanında değil, tabanında karşılık bulduğu söyleyerek "İYİ Parti'de bu açıklamalar bir etki yarattı tavanda değil ama tabanda ciddi kopuşlar var. Pek çok İYİ Parti seçmeni başka arayışların içine girdi. Yukarıda ne olur, milletvekili adayı listeleri kesinleştikten sonra rahatsızlık duyanlar, hiçbir şey de alamaz, beklentilerini bulamazlarsa aday listelerinde yine bir takım benzer çıkışlar olabilir. Ben onların çıkışını çok değerli bulmam yalnız Ağıralioğlu'nun çıkışı değelidir, önemlidir ve tabanda da karşılığı var." dedi.