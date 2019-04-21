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Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Heyetinden Arsin OSB’ ye ziyaret

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

21 Nisan 2019 Pazar 09:57
Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Heyetinden Arsin OSB’ ye ziyaret

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.


Heyeti, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Okan Gündoğdu, Cengiz Sözen ve Bölge Müdürü Hakkı Yazıcı karşıladı.


Ziyarette, Trabzon’daki sanayileri tek çatı altında toplayacakları Tüm Sanayi Sitesi Projesi ile alakalı bir sunum yapan Alemdaroğlu, “Sanayiyi Değirmendere havzasından çıkarıp daha geniş, daha modern bir alana taşımalıyız. Geniş meydan alanları ile bilindik sanayi sitelerinden farklı, çalışanların ve müşterilerin kendilerini iyi hissetmeleri için tasarlanan dünya çapında bir proje olarak tasarlandı. Mevcut sanayideki 90 metre kara olan işyerlerini büyütüp daha modern ve iş güvenliğine uygun yapısı bulunan yeni çalışma alanlarını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" bununla alakalı sizi ziyaret etmek ederek, sizin desteklerinizi almak istedik. dedi.


Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, “Sanayiyi Değirmendere havzasından çıkarıp daha geniş, daha modern bir alana taşımak şehrimizin gelişmesi açısından da önemli bir proje olacaktır” dedi.


Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelebi, Gökçen Alemdaroğlu ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 09:57
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