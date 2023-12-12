Tüm ligler süresiz olarak ertelendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi yaşanan olay sonrası tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. İşte ayrıntılar!
Geçtiğimiz saatlerde oynanan MKE Ankaragücü – Ç. Rizespor maçının hemen ardından futbol dünyasını adeta şoke eden bir olay yaşandı. Maçın hakemi Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından darp edilirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaşanan olay sonrası tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.
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