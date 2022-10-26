Tüm karanlık odalardan Türk ismi kaldırılsın

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Erdoğan’ın ifadeleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve diğer karanlık oda ve meslek örgütlerine karşı da bir düzenleme yapılması gerektiğini akıllara getirdi.

Yasal düzenleme yapılacak

Akit’e konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, adında ‘Türk’ ibaresi bulunan kuruluşların bu Türk ordusuna kimyasal silah gibi iftiralarının Türkiye düşmanlarının eline koz verdiğini hatırlatarak “Bu durum, Türk olmanın, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamanın onurunu ve hukukunu hiçe saymaktır. Türkiye’nin onurunu, hukukunu koruyamıyorlarsa isimlerindeki o kutlu kelimenin kaldırılmasından doğal birşey olamaz. Bu konu ile ilgili her türlü yasal düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme sadece TTB için değil TTB benzeri bütün oluşumları kapsayacak” dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise “İsminde Türk ibaresi olup da devletine ve milletine ihanet içindeki bütün kuruluşlardan bu ibare kaldırılmalıdır. Buna da müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Böyle bir edepsizliğe bir daha yeltenemesinler

Devlet Bahçeli’nin, Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın “Türk vatandaşlığından çıkarılması”na yönelik sözlerini yerinde bulduğunu söyleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de meslek örgütlerine dönük mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Aydemir, "Bir müeyyide, bir yaptırım olmalı ki bir daha böyle bir edepsizliğe kimse yeltenmesin. Doğrusu da budur zaten. Orayı ele geçiriyorlar, orada mesleğe dönük, temsil ettiklerine dönük bir gayretleri yok" diye konuştu.