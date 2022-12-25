Tüm kapılar yüzüne kapanıyor! Şimdi fena yandı...

Dünya Kupası finalinde sahaya inmesi ile büyük tepki çeken restoran işletmecisi Nusret Gökçe, uluslararası organizasyonların tepkisini çekmeye başladı. Son olarak Rolling Loud Müzik Festivali, Nusret Gökçe'nin festivale katılımını yasakladığını açıkladı.

Yaptığı tuz dökme hareketi ile dünya üzerinde büyük bir şöhrete kavuşan kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe, 2022 Katar Dünya Kupası Finali'nde sahaya girmiş ve yasak olmasına rağmen Dünya Kupası'na dokunup futbolcular ile fotoğraf çektirmişti. FIFA'nın soruşturma başlattığı olay sonrası uluslararası organizasyonlardan Nusret Gökçe ile ilgili yasaklar gelmeye başladı.

Akşam'a göre; ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olan Rolling Loud Müzik Festivali yönetimi de, U.S. Open Cup'ın final maçı için aldıkları karar gibi Nusret Gökçe'nin katılımını yasakladığını açıkladı.

Festivalin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Biz de Salt Bae'in Mart'taki Rolling Loud LA 2023'e katılmasını yasakladık" ifadelerine yer verildi.