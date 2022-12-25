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Medya

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Dünya Kupası finalinde sahaya inmesi ile büyük tepki çeken restoran işletmecisi Nusret Gökçe, uluslararası organizasyonların tepkisini çekmeye başladı. Son olarak Rolling Loud Müzik Festivali, Nusret Gökçe'nin festivale katılımını yasakladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 13:59:00 -
Tüm kapılar yüzüne kapanıyor! Şimdi fena yandı...

Dünya Kupası finalinde sahaya inmesi ile büyük tepki çeken restoran işletmecisi Nusret Gökçe, uluslararası organizasyonların tepkisini çekmeye başladı. Son olarak Rolling Loud Müzik Festivali, Nusret Gökçe'nin festivale katılımını yasakladığını açıkladı.

Yaptığı tuz dökme hareketi ile dünya üzerinde büyük bir şöhrete kavuşan kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe, 2022 Katar Dünya Kupası Finali'nde sahaya girmiş ve yasak olmasına rağmen Dünya Kupası'na dokunup futbolcular ile fotoğraf çektirmişti. FIFA'nın soruşturma başlattığı olay sonrası uluslararası organizasyonlardan Nusret Gökçe ile ilgili yasaklar gelmeye başladı.

Akşam'a göre; ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olan Rolling Loud Müzik Festivali yönetimi de, U.S. Open Cup'ın final maçı için aldıkları karar gibi Nusret Gökçe'nin katılımını yasakladığını açıkladı.

Festivalin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Biz de Salt Bae'in Mart'taki Rolling Loud LA 2023'e katılmasını yasakladık" ifadelerine yer verildi.

5
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Yorumlar

Türk

Açıkçası yırtık dondan çıkar gibi her yerde olmadı biraz irite etmeye başladı neyi ispatlamak için oraya çıktığını anlamadım bence ceza verilmeli

Asd

Annesi "ayağına taş değmesin oğul" demişti hatırlıyorum, "namazkılmayanlara edilen dualar erişmez" diye de okudydum...
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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