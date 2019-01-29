Tüm hafta sonu boyunca asansörde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı ABD'nin New York kentinde 53 yaşındaki bir kadın çalıştığı evin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kaldı. Kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marites Fortaliza isimli kadın, bir bankanın sahibi Warren Stephens'ın ABD'nin New York kentindeki evinin asansöründe tüm hafta sonu boyunca mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.



İtfaiyeciler, Pazartesi günü saat 10.00 sularında gelen bir acil çağrıya cevap veren ve hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, 2 gün boyunca asansörde mahsur kalan 53 yaşındaki kadını kurtarmayı başardı.



Daha sonra hastaneye kaldırılan Fortaliza'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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