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Seçim 2019 Sayfası

Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yapılan tüm itirazların karara bağlanması için belirlenen süre bugün sona eriyor. Yüksek Seçim Kurulu, saat 17.00’ye kadar başvuruları karara bağlayacak. Bu sürecin ardından ‘olağanüstü itiraz’ safhası başlayacak.

13 Nisan 2019 Cumartesi 06:44
Tüm gözler YSK'da! Bugün sona eriyor

31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin ilk itirazlar 2 Nisan'da başladı. 3 ayaklı aşamada itirazlar ilk olarak ilçe seçim kurullarına yapıldı. İlçe seçim kurulları 3-4 Nisan'da başvuruları karara bağladı. Ardından ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı itirazlar, il seçim kurullarına yapıldı. 6-7 Nisan'da buradaki itirazların sonuçlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlamış oldu. Partiler, ilçe ve il seçim kurullarının kararlarını 8-9-10 Nisan'da YSK'ya taşıdı. 11 Nisan'dan itibaren de Kurul, itirazları karara bağlamaya başladı.

Takvimin sonuna gelindi

İtirazlara ilişkin takvime göre, YSK'nın itirazları 11-12-13 Nisan'da karara bağlaması gerekiyordu. Yani Kurul'un itirazları karara bağlaması için belirlenen süre bugün saat 17.00'da doluyor. Böylece bugün itiraz edilen yerlerde durum netleşmiş olacak. Siyasi partilerin 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ya itirazda bulunduğu belirtiliyor. Bu itirazların arasında AK Parti'nin Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde, İzmir'de Urla, Buca, Gaziemir, Selçuk ve Tire ilçelerinde, Bartın'da, Tekirdağ Şarköy'de seçimlere itiraz etti. MHP'nin de Kars ve Iğdır'daki seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ya itirazı bulunuyor. Yine CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve bağımsız adaylar seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ya başvuruda bulunmuştu. YSK'nın vereceği kararların ardından itiraza konu bölgelerde en yüksek oyu alan isimler mazbatalarını alabilecek. YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak.

Yeni aşama başlıyor

Bu sürecin tamamlanmasının ardından olağanüstü itirazlar gündemde olacak. Partiler, 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya olağanüstü itirazlarda bulunabilecek. Bu sürecin işletilmesi için olağanüstü itiraza konu yerde seçim birleştirme tutanağının hazırlanması ve en yüksek oy alan adayın mazbatasını alması gerekiyor. YSK'nın önündeki en kritik başvuru ise AK Parti'nin önümüzdeki günlerde yapması beklenen İstanbul'un genelinde seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü itiraz olacak. Kurul'un önünde zaten Büyükçekmece'deki seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü itiraz bulunuyor. Ancak YSK, önceki gün yaptığı toplantıda Büyükçekmece başvurusunun görüşülmesinin ertelenmesini ve İstanbul genelinde seçimin yenilenmesine ilişkin başvurusuyla birlikte ele alınmasını kararlaştırmıştı.

Muhalefet de başvuracak

Öte yandan, AK Parti'nin özellikle İstanbul başta olmak üzere seçimlerle ilgili itirazlarına karşı çıkan muhalefet partileri de olağanüstü itirazı konuşuyor. Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itiraz için YSK'ya başvuracaklarını açıklamıştı. HDP'li Mithat Sancar ise YSK tarafından seçimlerde en yüksek oyu almasına rağmen KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbata verilmemesi kararlaştırılan yerleri olağanüstü itiraz yoluyla YSK'ya taşıyacaklarını belirtmişti.

Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 06:40
  1. Iğdır
  2. Bartın
  3. Tekirdağ
  4. Kars
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Hakkari
  8. Balıkesir
  9. AK PARTİ
  10. karar
  11. ysk
  12. HDP
  13. SİYASET Haberleri

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