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Tüm gözler Merkez Bankası'nda

Dolar son ayların en düşük seviyesini görürken piyasaların gözü saat 10:00'da yapılacak Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahmin toplantısına çevrildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:12
Tüm gözler Merkez Bankası'nda

Dolar fiyatları son 2.5 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.47 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.21 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, bugün saat 10.30'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nu takip edecek.

Dolar kurunda iyimser hava sürerken, kur 5.4608 TL'ye kadar gerileyerek 9 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru saat 08.18 itibarıyla 5.4788 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2190 TL seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.45 yükselişle 96.80 seviyesinde bulunurken Euro/dolar paritesi 1.1345 seviyelerinde...

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:12
  1. dolar
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