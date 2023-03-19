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Spor Tüm Fenerbahçelilerin bıktığı haber yine geldi! Yetti artık...
Spor

Tüm Fenerbahçelilerin bıktığı haber yine geldi! Yetti artık...

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde elenmesi ile birlikte Jorge Jesus’un tercihleri bir kez daha tartışılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 15:58:00 -
Tüm Fenerbahçelilerin bıktığı haber yine geldi! Yetti artık...

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde elenmesi ile birlikte Jorge Jesus’un tercihleri bir kez daha tartışılmaya başlandı. Her fırsatta ‘Mayıs ayında sözleşmem bitiyor’ diyen Jesus için Brezilya medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Tgrthaber'e göre; 

UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkarak son 16 turuna kalan Fenerbahçe, kupayı birçok kez evine götüren Sevilla ile eşleşti. İlk maçtaki talihsiz goller ile 2-0 yenilen sarı lacivertliler Kadıköy’de İspanyol temsilcisini 1-0 yenmesine rağmen turu atlayamadı. Maçın ardından Jorge Jesus’un oyuncu değişiklilkleri bir kez daha tartışmaya neden oldu.

Jesus’un Sevilla maçı öncesinde yaptığı açıklamada “Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor” sözleri kafasında Fenerbahçe’yi bitirdiği şeklinde yorum yapılmasına yol açtı. Brezilya medyasından UOL Esporte, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un sezon sonu sözleşmesinin bitimiyle birlikte kulüpten ayrılacağını öne sürdü.

BREZİLYA BASININDAN ‘JESUS’ İDDİASI

68 yaşındaki Jesus’un, daha önce çalıştırdığı Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile anıldığı belirtilen haberde, Portekizli teknik adamın bu iki takımdan birinden gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.
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