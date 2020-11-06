"Tüm emperyalistler neden Erdoğan'a karşı?"

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Çakal Carlos ismiyle tanınan Salim Muhammed, gündemi Baran Dergisi'ne yorumladı.

İzmir'de yaşananlara üzüldüğünü dile getiren Carlos, "Her geçen gün yartların daha da zorlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Yarım saat önce İzmir'de feci bir deprem olduğu haberini gördüm. Haberde şu ana kadar (31 Ekim 2020 akşam saatleri) 180 kişinin öldüğünden bahsediliyordu. Ümid ediyorum bu rakam doğru değildir, İzmir'deki gönüldaşlarımız bu depremden zarar görmemiş, iyidir. Ne olursa olsun sabırlı olmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son derece dayanışmacı bir tavır sergileyecek ve insanların daha fazla acı çekmemesi için tüm yardımları yapacaktır." ifadesinde bulundu.

"Niçin emperyalistlerin ve Siyonist destekçisi ülkelerin hepsi ona karşı?"

Tüm emperyalistler ve Siyonistlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olduğunu dile getiren Carlos, "Bu arada herkesin Erdoğan'ın karşısında yer alması kötü. Niçin emperyalistlerin ve Siyonist destekçisi ülkelerin hepsi ona karşı? Bu garip değil mi? Çünkü Türkiye artık daha iyi bir hükümete sahip, bağımsız bir hükümete sahip." dedi.

"Chalie Hebdo'yu homolar satın aldı"

Fransa'da yaşanan İslam düşmanlığıyla ilgili de konuşan Carlos, Charlie Hebdo dergisinin homolar tarafından satın alındığını belirterek şunları söyledi:

"Fransa'ya dönersek; ülkede çok enteresan ve kötü hadiseler yaşanıyor. Önce bir okulda bir öğretmen öldürüldü, ardından bir kilisede saldırı gerçekleştirildi. Charlie Hebdo, Peygambere saygılı olması gerekirken ısrarla terbiyesizlik yapmaya devam ediyor. Önceden bu dergiyi takip ederdim; fakat kapandı ve ardından yozlaşmış homoseksüeller tarafından tekrar açıldı. Gün geçtikçe marjinal bir dergi haline geldi. Geçmişte Troçkist olan bir siyasi dergi Charlie üzerinden bugün o homolar Müslümanlara nefret kusuyor."

"Ali Rıza Polat hakkında elle tutulur bir delil bulamadılar"

Fransa’da yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo’ya düzenlenen saldırıya ilişkin davada yargılanan Ali Rıza Polat'ın hiçbir şeyden haberdar olmadığına değinen Carlos, "Ali Rıza Polat, bundan beş sene önce gerçekleştirilen saldırılara silah temin etmek suçlamasıyla yargılanıyor; fakat bu silahların bu saldırılarda kullanılacağından haberdar değil. Dolayısıyla yargılanması gereken mesele de değişiyor. Hakkında elle tutuluyor hiçbir delil de bulunamadı." ifadelerini kullandı.

"Fransa'da gençler intikam istiyor"

"Bahsettiğim mevzuları alâkasız görünse de adaletin gerekliliği bakımından bütün olarak değerlendirilmeli." diyen Carlos, Fransa'da milyonlarca Müslümanın yaşadığını söyleyerek şunları ifade etti:

"Fransa'da milyonlarca Müslüman yaşıyor ve Fransa'da doğup büyümüş yepyeni bir Müslüman nesil var şu anda. Ve bu nesil şiddet yoluyla reaksiyon ortaya koymayı yeğliyor. Kime zarar verip kime vermediklerini umursamadan kendilerine yapılana karşılık vermek istiyorlar. Ben şidde tin ne olduğunu bilen fakat destekle meyen birisiyim. Şiddet kullandığım zamanlar oldu elbette, insanlık için mücadele ettim. Filistin'in mukaddes topraklarının hürriyeti için kavga verdim. Kavgamı buradan sürdürüyo rum ve sürdüreceğim. Allahü Ekber!"