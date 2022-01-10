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Ekonomi Tüm dünyayı etkilemişti: Çin’deki emlak krizi tekrar yayılıyor!
Ekonomi

Tüm dünyayı etkilemişti: Çin’deki emlak krizi tekrar yayılıyor!

Çin gayrimenkul sektörüne dair endişeler kuvvetlenirken Shimao isimli emlak şirketi tüm konut projelerini satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 13:08:00 -
Tüm dünyayı etkilemişti: Çin’deki emlak krizi tekrar yayılıyor!

Çin inşaat ve gayrimenkul şirketleri, iflas tehdidi yaratan likidite sıkışıklığını hafifletmeleri için alacaklılarıyla müzakere etmek zorunda kalırken, Shimao adlı inşaat şirketi tüm inşaat projelerini satışa çıkardı.

Evergrande alacaklılarıyla toplantı

Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande Group 4,5 milyar yuan (157 milyon dolar) değerinde borç ve tahvil kuponu ödemelerinde altı ay süreyle ertelemek için alacaklılarıyla toplandı. Toplantının sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Çin devleti, geçen hafta Reuters’da yayımlanan habere göre, sektördeki likidite krizini hafifletmek için yeni bir adım atarak, kamu ortaklığındaki gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin zor durumdaki özel şirketlere ait varlıkları satın almasını kolaylaştıracak.

Caixin’in hafta sonu yayımlanan haberinde, geçen hafta bir kredi borcu nedeniyle temerrüde düşen Shimao Group Holdings’in , hem konut hem de ticari varlıklar dahil olmak üzere tüm gayrimenkul projelerini satışa çıkardığı yer aldı

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