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Tüm dünyanın beklediği açıklama geldi! 'Vetoyu kaldırıyoruz'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tüm dünyanın merakla beklediği açıklamayı sonunda yaptı. Sanchez, "Brexit'evetoyu kaldırıyoruz." dedi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 20:49
Tüm dünyanın beklediği açıklama geldi! 'Vetoyu kaldırıyoruz'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez,Cebelitarık'ın hukuki  statüsüyle ilgili İspanya'nın taleplerinin karşılandığını belirterek, "Brexit'e  vetoyu kaldırıyoruz." dedi.

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen basın toplantısında,  İspanya'nın taleplerinin Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından kabul edildiğini söyledi. Sanchez, varılan mutabakatla İspanya'nın Cebelitarık'ın  geleceğini İngiltere ile müzakere etmesinin garanti edildiğini belirtti.

"İspanya evet diyecek"

Sanchez, Brüksel'de yarın yapılacak Avrupa Konseyi olağanüstü  toplantısında Brexit anlaşmasının imzalanacağını ve İspanya'nın "evet" diyeceğini  kaydetti.

Öte yandan İspanya resmi haber ajansı EFE, AB Konseyi Başkanı Donald  Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından İspanya Başbakanı Sanchez'e gönderilmiş bir mektubu yayımladı. Tusk ve Juncker'in söz konusu  mektupta, Cebelitarık ile ilgili AB ve İngiltere arasında yapılacak bağımsız  anlaşmalar için önceden İspanya'nın onayının alınmasını garanti ettikleri  belirtildi.

İspanya hükümeti, Cebelitarık'ın statüsü ile ilgili durumun hukuki  açıdan netleştirilmemesi halinde Brexit anlaşmasını veto etme kararı almıştı.

Brexit anlaşmanın 184. maddesindeki "siyasi deklarasyon" ve  "gelecekteki ilişkiler" ifadelerinin Cebelitarık ile ilgili müzakerelerin AB ve  İngiltere arasında yürütüleceği şeklinde anlaşılabileceğini savunan İspanyol  hükümeti yetkilileri, yarımada ile ilgili müzakerelerin sadece İngiltere ve  İspanya arasında yürütülebileceğinin açıklığa kavuşmasını şart koymuştu.

AB'de Cebelitarık'ın statüsü

Cebelitarık, AB'nin bir parçası olsa da özel statüsü ile özellikle  ekonomik anlamda birçok avantaja sahip bulunuyor. İngiltere, 1973'te şimdiki AB  olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdiğinde Cebelitarık da dış ilişkileri  İngiltere'ye bağlı bir Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu. Cebelitarık, AB'nin Gümrük Birliği'nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası'nın dışında  tutuluyor.

Brexit anlaşmasında tartışmalara neden olan 184. madde şu ifadeleri içeriyor:

"Birlik (AB) ve Birleşik Krallık, siyasi deklarasyonda belirtilen  gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek anlaşmaları gecikmeksizin müzakere  edebilmek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu anlaşmaların geçiş dönemi  sonunda mümkün olan en geniş ölçüde uygulamaya konmasını güvence altına almaya  yönelik onay ve sonuçlandırılma süreçlerinin tamamlanmasını teminen karşılıklı  hukuki düzenlemelerine saygı göstererek, iyi niyeti sergilemeye gayret  edeceklerdir."

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 20:49
  1. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
  2. Brexit anlaşması
  3. açıklama
  4. Cebelitarık krizi

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