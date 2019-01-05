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Tüm dünya diken üstünde! Ordusuna 'Savaşa hazır olun' emrini verdi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yapmış olduğu açıklamada, ülkesinin ordusuna "Savaşa hazır ol!" çağrısı yaptı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:56
Tüm dünya diken üstünde! Ordusuna 'Savaşa hazır olun' emrini verdi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantıda, ülkenin ordusunun acil durum duyarlılığını güçlendirmesi ve savaşa hazırlanmak için gereken her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi, ülkenin artan risk ve tehditlerle yüzleşmesi konusunda üst rütbeli komutanlarla yaptığı toplantıda ordunun güvenlik ve gelişimini temin edecek çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

Merkezi Ordu Komisyonu Başkanı da olan Xi, silahlı kuvvetlerin yeni dönem için stratejiler geliştirmesi, savaşa hazır olma ve sürdürme konusunda gereken tedbirleri almasını istedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya, hiçbir yüzyılda görülmemiş büyük değişikliklerle yüz yüze bulunuyor. Çin gelişim için hala önemli bir fırsat döneminde bulunuyor. Silahlı kuvvetlerin acil durumlara karşı derhal cevap verebilmesi ve ortak operasyon yeteneklerini yükseltmesi ve yeni tip çarpışma güçlerini oluşturması gerekiyor."

Güney Çin Denizi’ndeki toprak anlaşmazlıkları, ABD ile ticaret anlaşmazlıkları ve Tayvan’ın statüsü konusundaki artan gerilimler sebebiyle, Çin’in ordusunu güçlendirmek için çalıştığına dünya medyası dikkat çekti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:56
  1. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
  2. Çin Halk Cumhuriyeti
  3. Savaş çağrısı
  4. Çin Ordusu

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