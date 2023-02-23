Tüm dünya bu adamı konuşuyor! Herkes öldü sandı mezarlıkta canlandı

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki deprem meydana geldi. Ülkemizde 10 ili etkileyen deprem, Suriye'de de büyük yıkıma sebep oldu. Suriye'de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yer buldu.

Ahmed al-Maghribi isimli bir kişi, enkazdan çıkarıldı. Ailesi oğullarını teşhis ettikten ve doktor kontrolünden sonra Ahmed al-Maghribi iki gün boyunca soğuk hava deposunda tutuldu.

İki günün ardından aile, Ahmed al-Maghribi'yi defnetmek üzere soğuk hava deposundan aldı. Ceset torbasına konular ve mezarlığa götürülen Ahmed al-Maghribi burada bir anda hareketlenmeye başladı. Ceset torbasını açan aile üyeleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Hızlıca hastaneye götürülen Ahmed al-Maghribi, tedaviye alındı. Uzmanların ise aileye bu olayın milyonda bir yaşanabileceğini söyledi. Depremzedenin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği haberde yer aldı.