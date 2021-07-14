  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ASELSAN'dan gururlandıran başarı
Komşuda yasaklar geri geliyor! Aşı olmayan açığa alınacak
Yunanistan’a yaptırım uygulamalı
Elazığ'da yangın! 60 dönüm alan zarar gördü
Gündem Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi... Başkan Erdoğan'dan "üç sürpriz"
Gündem

Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi... Başkan Erdoğan'dan "üç sürpriz"

Başkan Erdoğan'ın "Kıbrıs Barış Harekatı" yıldönümü kutlamaları için KKTC'ye yapacağı kritik ziyaret dünya gündemine oturdu. İngiliz BBC, Erdoğan'ın "üç sürpriz" açıklama yapabileceğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 12:07:00 -
Tüm dünya bu açıklamaya kilitlendi... Başkan Erdoğan'dan "üç sürpriz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı tarihi ziyaret şimdiden Batı dünyasında merakla izleniyor.

Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin ana gündemi haline gelen ziyarette gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı ileri sürülen olası üç sürpriz açıklamaya kilitlenmiş durumda.

"Üç sürpriz"

İngiliz yayın kuruluşu BBC üç sürpriz açıklama için, "Bunların başında Kıbrıs karasularında doğalgaz bulunduğunun açıklanması, kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi veya adada kalıcı askeri üs kurulması gibi olasılıklar yer alıyor" ifadesini kulandı.

Kalıcı üs iddiası

Avrupa medyası Türkiye'nin adaya kalıcı askeri üsler kurması olasılığına da yer veriyor.

Başkan Erdoğan: Tüm dünyayı ilgilendiriyor

Başkan Erdoğan, adaya yapacağı ziyaretle ilgili olarak "İnşallah 20 Temmuz'da ben Kıbrıs'ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs'tan gerekli mesajları tüm dünyaya inşallah oradan vereceğim ve onun için Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta bizim bulunmamız, Kuzey Kıbrıs'tan bizim vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor ve eğer siz bu kararlılığınızı göstermezseniz, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız, kimse sizi adam yerine koymaz," ifadelerini kullanmıştı.

Yunan medyasında panik manşetleri

20 Temmuz kutlamalarını "Rumlar için kara bir gün" olarak servis eden gazeteler, provokatif mesajlar verdi. Ziyareti, "Erdoğan büyük haberler vermeye hazırlanıyor" açısıyla gündeme taşıyan Yunan medyası, yaşanılan panik havasını da gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Geç bunları.

Yunan medyası yaygara koparması göstermelik. Yunan ne panikleyecek. Sadece Yunan değil GKRY'de AB üyesi. AB kendi çıkarları gördüğü için Yunan'ın haklarını Yunan'dan daha iyi koruyor. Olan bize oluyor. Yunan'la ve GKRY ile anlaşıp, uzlaşmayınca yatırımlar hatta turizm gelirlerimiz bile zarar görüyor. AB ile Yunan'ın ekonomisine destekte büyük.
  • Yanıtla

Geç bunları.

Açıklaması bekleniyor denilen bu iddiaları nasıl yapacak? AB yaptırımlara hatta ambargo uygulamaya başlamıyorum dedi mi ne olacak? Doğu Akdeniz ve Kıbrıs demek AB demek.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay