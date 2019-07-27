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Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik

İran Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, balistik füze denemelerinin ülkenin savunma ihtiyaçları kapsamında "normal bir faaliyet " olduğu belirtildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:54
Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın Genelkurmay Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın, balistik füze denemesi yaptığı teyit edilerek, bunun savunma ihtiyaçları kapsamında "normal bir faaliyet" olduğu belirtildi.

İran'ın hiçbir gücün iznine ihtiyacı yoktur"

Haberde, yetkilinin "İran'ın füze gücü tamamen savunma amaçlıdır ve hiçbir ülkeye karşı değildir. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik muhtemel bir saldırıya cevaptır. İran'ın kendini savunmak için dünyanın hiçbir gücünün iznine ihtiyacı yoktur. İran'ı savunmak, devletin ve silahlı kuvvetlerin asli görevidir." ifadelerine yer verildi.

Amerikan CNN televizyonunun dün, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın dün ülkenin güneyinde orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Söz konusu yetkili, Şahab-3 füzesinin ABD üslerine tehdit oluşturmadığını ancak İran'ın bu tür denemelerle balistik füzelerinin menzilini ve isabet oranını artırmayı hedeflediğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:54
  1. İran
  2. İran Genelkurmay Başkanlığı
  3. Balistik füze denemesi
  4. Açıklama

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