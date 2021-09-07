Tüm dikkatleri üzerine topladı! Alp Arslan'ın yapımcısından flaş sözler

Yaz ayı boyunca verdiği aranın sonrasında yeni hikayesi ve karakteriyle izleyenlerin evine konuk olmaya hazırlanan Alparslan dizisinin yapımcısı Emre Konuk, söyledikleriyle medya gündeminde kendine geniş ölçüde yer buldu. Sezon boyunca Uyanış Büyük Selçuklu projesinin yapımcılığında bulunarak başarı basamaklarını hızla tırmanan Emre Konuk "Dünya piyasasına hakim olacağız!'' şeklindeki ifadesiyle izleyenlerin tüm dikkatini üzerinde topladı.

Öncelikli olarak Alparslan dizisinin yayın tarihini merakla bekleyen izleyicisini yakından ilgilendirecek açıklamalara yer vererek, Eylül sonu ila Ekim başı gibi yayın hayatına kaldığı yerden devam edeceğinin müjdesini paylaştı. Reyting listelerinde tüm rakiplerini geride bırakıp birincilik tahtına oturan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi haricinde Payitaht Abdülhamid projesindeki çalışmalarıyla da adından söz ettiren Emre Konuk'a gözler çevrildi.

"Dünya piyasasına hakim olacağız"

“Mazimizde bir devlet, devlet adamı ve destan var. Gün yüzüne çıkmayı bekliyor” sözlerini kaydeden Emre Konuk, Türkiye’nin hem finansal hem de tecrübe olarak daha fazla deneyime sahip olacağını ve çok yakında dünya piyasasına hakim olacağını belirtti.