Tüm dijital ödemeler tek çatı altında! TCMB'nin yeni sitesi şimdi yayında
Ekonomi

Tüm dijital ödemeler tek çatı altında! TCMB’nin yeni sitesi şimdi yayında

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tüm dijital ödemeler tek çatı altında! TCMB’nin yeni sitesi şimdi yayında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), FAST Sistemi’nden Dijital Türk Lirası’na kadar tüm ödeme teknolojilerine dair güncel bilgilerin yer aldığı “Ödemelerin Merkezi” internet sitesini bugün itibarıyla hizmete açtı.

TCMB, resmi sitesinde "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, "FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere TCMB'nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi TCMB tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde devreye alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine erişim için internet adresi de duyuruda paylaşıldı.

