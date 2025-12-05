  • İSTANBUL
Gündem İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon
İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon

İstanbul ve Sakarya'da suç örgütüne düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yıl içerisinde Zeytinburnu ve Esenyurt'ta kıraathane, oto yıkama, emlak ofisi kurşunlama ve ateşli silahla yaralama eylemleri gerçekleştiren suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, elebaşılığını Özgür T'nin yaptığı suç örgütüne yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Sakarya'da 21 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli yakalandı, 9 milimetre tabanca, çelik yelek, 50 fişek ve 9,19 milimetre fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda, 20 zanlıdan 6'sının başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

