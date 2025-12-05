Kanı temizliyor mikropları öldürüyor: Demir deposu bitki!

Yüzyıllardır halk tıbbında kullanılan ısırgan otu, modern bilim insanlarının ve uzmanların merceğine girdi. Araştırmacılar, bu bitkinin sadece demir depolarını güçlendirmekle kalmayıp, mevsimsel grip ve enfeksiyonlara karşı da güçlü bir savunma mekanizması oluşturduğunu doğruladı. Bilim ve tıp dünyası, doğanın sunduğu şifalı kaynaklardan biri olan ısırgan otunun (Urtica dioica) sağlık üzerindeki derin etkilerini keşfetti.