Emlak vergisine üst sınır geldi: 2026'da iki katını aşamayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülen ve kabul edilen vergi teklifi kapsamında, vatandaşların emlak vergisi yükünü dengelemeyi amaçlayan önemli bir düzenlemeye imza atıldı.

AK Parti ve CHP’nin ortak önergesiyle torba yasa teklifine eklenen düzenleme, emlak vergisine esas olan rayiç bedellerin artış oranını sınırlandırıyor.

Yeni düzenlemeye göre, 2026 yılında kullanılacak arsa ve arazi birim değerleri, 2025 yılındaki mevcut değerlerin iki katını (yüzde 100) aşmayacak şekilde belirlenecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE HESAPLAMA

Yeni sisteme göre, arsa ve bina rayiç bedelleri artık farklı bir yöntemle tespit edilecek.

Bu değerler, Vergi Usul Kanunu’na göre takdir komisyonlarının dört yılda bir belirlediği rayiç değerlerin, takip eden yıllarda yeniden değerleme oranı kadar artırılmasıyla tespit edilecek.

Mevcut Uygulama: Mevcut uygulamada ise bu artış, yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden yapılıyordu.

Yeni düzenleme ile bu oran yükseltilmiş oldu, ancak iki katı üst sınırı ile kontrol altına alındı.

UYGULAMA 2029 YILINA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Getirilen geçici madde, vergi artışına yönelik bu sınırlandırmanın sadece bir yılla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Buna göre, emlak vergisi matrahları için belirlenen aynı hesaplama yöntemi ve üst sınır kuralı; 2027, 2028 ve 2029 yılları için de geçerli olacak.

DİĞER HARÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERDE DE REFERANS OLACAK

Emlak vergisi hesaplamasında esas alınan arsa ve arazi birim değerleri, sadece emlak vergisi için değil; vergi, harç ve diğer mali yükümlülüklerin hesaplanmasında da referans olarak kullanılacak.

Böylece devletin tüm mali uygulamalarında daha dengeli ve öngörülebilir bir değerleme yapılması hedefleniyor.