Tüm bitki türlerinin yüzde 40’ı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Yeni bitki türlerinin tespit edilmesi için 42 ülkeden 210 bilim insanının katkısıyla hazırlanan "Dünyadaki Bitkilerin ve Mantarların Durumu" raporu İngiltere'deki Kew Royal Botanic Gardens tarafından yayınladı.

Raporda, 2016 yılında yüzde 21 olarak tespit edilen bitkilerin yok olma riskinin bu yıl itibarıyla 39,4'e çıktığı ifade edildi.

Nesli tükenme riski altında olan bitki türü sayısının 140 bin olarak tahmin edilen raporda, bunlar arasında ilaç üretiminde kullanılan 723 bitkinin de bulunduğu belirtiliyor.

Raporda, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 7.8 milyardan 10 milyara çıkması bekleniyor. Bunun üzerine küresel nüfusu beslemek için yeni gıda kaynaklarına da ihtiyaç olduğuna dikkat çekilirken, 7 binden fazla yenilebilir bitki türünün milyonlarca kişi için besin kaynağı olarak kullanılabileceği bilgisi verildi.

Uzmanlar, iklim değişikliğiyle yağmur ormanları gibi doğal yaşam alanlarının tarım alanına dönüştürülmesinin, en büyük tehdidi oluşturduğunu ve bunun bitki türlerinin neslinin tükenmesine yol açtığını belirtti.