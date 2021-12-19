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Gündem ‘Tüm birimler teyakkuzda olmalı’ deyip uyardı: Seçim yok diye teminat verildi!
Gündem

‘Tüm birimler teyakkuzda olmalı’ deyip uyardı: Seçim yok diye teminat verildi!

Beyaz TV’de Türker Akıncı moderatörlüğündeki Ortak Akıl programının yorumcusu Hüseyin Gülerce, muhalefetin tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gülerce, “Muhalefetin seçim düşüncesi yok. Kaos hazırlığı var!” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 18:20:00 -
‘Tüm birimler teyakkuzda olmalı’ deyip uyardı: Seçim yok diye teminat verildi!

Gazeteci yazar Hüseyin Gülerce, Türkiye’de olup bitenleri Beyaz TV’deki Ortak Akıl programında değerlendirdi. 

“Seçim falan yok, bu şekilde Türkiye’yi karıştırmaya devam edin”

Türkiye’yi karıştırmak isteyenleri “şeytan tayfası” diye tanımlayan Hüseyin Hülerce, “Karşımızda bana göre bir şeytan tayfası var. Bunlara ‘Seçim falan yok, bu şekilde Türkiye’yi karıştırmaya devam edin.” diyerek talimat verildiğini söyledi.  

“Bir kaos ortamı tezgahlandırılıp ısındırılıyor”

Devletin bütün birimlerinin teyakkuzda olduğunu fakat buna rağmen uyarılması gerektiğine dikkat çeken Hüseyin Gülerce, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunların kafasının içinde teminatı verilmiş başka bir şey var, aman dikkat. Bir kaos ortamı tezgahlandırılıp ısındırılıyor. Benzin istasyonunda açtılar vanayı benzini dışarı saldılar. Bir kibrite bakar…”

 

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