Tulumba Tatlısı Tarifi: Evde Çıtır Tulumba Nasıl Yapılır?

MasterChef Türkiye gibi popüler yemek programlarında yer almasıyla birlikte, geleneksel tatlılarımızdan tulumba tatlısına olan ilgi yeniden artıyor. Bu özel lezzeti evde denemek isteyenler için, hamurun kıvamından şerbetin sıcaklığına kadar tüm detayları ve çıtırlığı sağlayan önemli püf noktalarını içeren kapsamlı bir tarif hazırladık. Tulumba tatlısı yapımında başarılı olmanın sırrı, şerbetin ve kızartma yağının sıcaklık dengesini doğru kurmaktan geçiyor.

Tulumba Tatlısı İçin Gerekli Malzemeler

Bu enfes lezzeti hazırlamak için öncelikle şerbeti hazırlayıp soğutmanız gerekiyor. Şerbet için 3 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ve birkaç damla limon suyu gereklidir. Hamuru için ise 1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 50 gram tereyağı veya margarin, 1 tatlı kaşığı toz şeker, bir tutam tuz ve 3 adet yumurta temel malzemelerdir. İsteğe bağlı olarak çıtırlığı artırmak için 1 yemek kaşığı irmik ve kıvam için 1 yemek kaşığı nişasta eklenebilir. Kızartma aşaması için ise bol miktarda ayçiçek yağı kullanılmalıdır.

Çıtır Tulumba Hamuru Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle şerbeti hazırlayıp, soğuması için kenara alın. Hamur için tencerede su, tereyağı, şeker ve tuzu kaynatın. Kaynamaya başladığında unu (irmik ve nişasta ile birlikte) hızla ekleyin ve hamur toparlanana kadar 2-3 dakika karıştırarak pişirin. Bu aşama, hamurun temelini oluşturur. Ocaktan aldığınız hamur biraz ılındıktan sonra, yumurtaları tek tek ekleyin. Her bir yumurtayı ekledikten sonra hamura tamamen yedirdiğinizden emin olun. Hamur, sıkma torbasından kolayca sıkılabilecek yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olmalıdır.

Kızartma ve Şerbetleme Püf Noktaları

Evde tulumba tatlısı nasıl yapılır sorusunun en kritik cevabı kızartma tekniğindedir. Hamuru yıldız uçlu bir sıkma torbasına doldurun. Yağınızın tamamen soğuk olduğundan emin olun. Hamurları direkt soğuk yağın içine, makas yardımıyla 4-5 cm uzunluğunda keserek sıkın. Ocağı orta ateşte açın ve tatlıların yağ ile birlikte yavaşça ısınmasını sağlayın. Bu yöntem, tulumbanın içinin çiğ kalmasını önler ve dışının çıtır olmasını sağlar. Tatlılar altın sarısı rengini aldığında kevgirle yağdan çıkarın. Kızgın tulumba tatlılarını beklemeden, hemen önceden hazırladığınız soğuk şerbete atın. 2-3 dakika şerbette beklettikten sonra servis tabağına alarak servis edin. Bu sıcak-soğuk kontrastı, çıtırlığın kalıcı olmasını sağlayan en önemli sırdır.