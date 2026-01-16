Romanya’daki zırhlı araç projesinde kriz: Otokar 2 milyar liraya yakın tazminat ödeyecek

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Romanya’da Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Romtehnica ile yürütülen 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç projesinde yaşanan teslimat ve yerel üretim gecikmeleri nedeniyle yaklaşık 2 milyar liralık tazminat ödemesini kabul etti. Şirket, sürece ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

KAP açıklamasında, Romtehnica tarafından açılan ihale kapsamında toplam 1.059 adet 4x4 zırhlı aracın satışı için taraflar arasında sözleşme imzalandığı hatırlatıldı. Anlaşmaya göre ilk 278 aracın Otokar tesislerinde, kalan kısmın ise Romanya’da yerel üretim yoluyla imal edilmesi ve teslimatların 2025 yılının son çeyreğinden itibaren 5 yıl içinde tamamlanması planlanıyordu.

Romtehnica, Romanya’da üretilecek araçlara ilişkin yerel üretim hazırlıklarının sözleşmede belirtilen ara hedefler doğrultusunda zamanında tamamlanmadığı gerekçesiyle Otokar’dan 191 milyon 847 bin 899,70 Rumen leyi tutarında tazminat talep etti. Güncel kurla yaklaşık 1 milyar 880 milyon liraya denk gelen bu tutarın, yasal haklar saklı tutulmak kaydıyla vadesinde ödeneceği bildirildi.

Buna ek olarak, Otokar tesislerinde üretilen ve bugüne kadar satışı tamamlanan 194 aracın ilk parti teslimatında yaşanan gecikme nedeniyle Romtehnica’nın 7 milyon 295 bin 974,66 Rumen leyi, yani yaklaşık 72 milyon lira tutarında ek tazminat talebinde bulunduğu açıklandı. Bu ödemenin de ocak ayı içerisinde yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Şirket açıklamasında, söz konusu tazminatların 2025 yılına ilişkin sözleşme kapsamındaki hak edişlerden mahsup edilerek giderleştirileceği ifade edilirken, yaşanan gecikmelerin projenin devamı açısından ilave riskler barındırabileceğine dikkat çekildi. Otokar, tüm uyuşmazlıkların çözülerek sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için müzakerelerin sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan, ödeme taleplerine ilişkin bilgilerin müzakere süreci tamamlanana kadar kamuoyuna açıklanmasının ertelendiği, ancak gizlilik koşullarının ortadan kalkması nedeniyle bu bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi. Şirket, sürece ilişkin önemli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağını duyurdu.