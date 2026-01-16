CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, devletin verdiği görevi yerine getiren jandarma personeline hakaret etti. Güvenlik barikatını aşmak isteyen CHP’li grup jandarmanın üzerine yürürken CHP Milletvekili Suat Özçağdaş jandarmaya yönelik “şerefsiz” ifadelerini kullandı. Kamu düzenini ve yargı sürecini korumak amacıyla görev yapan güvenlik güçlerine yönelik bu hakaret, büyük tepki toplarken konuyla ilgili gazetemize konuşan Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici, “Hiç kimse bulunduğu makama güvenerek ‘bunlar sıvasız hanelerin çocukları’ gibi hakaretlerde bulunmaya ya da benzeri yakışıksız sözler söylemeye kalkmasın; bunun aynen karşılığını bulur” dedi.

SÖZLERİNİ AYNEN İADE EDİYORUM

CHP’li milletvekiline sözlerini aynen iade ettiğini aktaran Ali Tilkici, “Söz konusu milletvekilinin hakaretlerini kendisine aynen iade ediyorum. Olan kahraman camiaya oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ilk girdiğimde bu sözleri aynen kendisine iade edeceğim. Orada görev yapan jandarmalara ‘şerefsiz’ şeklinde hakaret edilmiştir. Orada hakarete uğrayan, küçümsenen bu çocuklar, bu vatanın namuslu ve ahlaklı insanların evlatlarıdır. Bu sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, kendi yüzüne söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA’DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Suat Özçağdaş’ın hakaretine yönelik “Hadsizce jandarmamıza hakaret eden şahıs, siz jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Ne kadar saklarsanız saklayın içinizdeki kötülük dışarı vuruyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı da CHP’li Suat Özçağdaş’ın hakaret ifadelerini kınayarak hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini açıkladı.