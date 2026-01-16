O etikete dev yasak: Marketlerden toplatılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın market raflarındaki “şekersiz” etiketli ürünlere yönelik başlattığı denetimler yeni bir aşamaya geçti. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, meyve şekeri, hurma şurubu veya benzeri doğal şekerlerle tatlandırılan ürünlerin artık “şekersiz” ya da “şeker ilavesiz” ifadeleriyle satışa sunulamayacağını duyurdu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Dilber, özellikle şeker hastalarının bu etiketler nedeniyle yanıltıldığını vurgulayarak, “Şekersiz ifadesini görüp güvenle alışveriş yapan vatandaşlarımız mağdur oluyor. Bu nedenle düzenlemeyi netleştirdik” dedi.

Bakanlığın geçtiğimiz yıl boyunca firmalara gerekli uyarıları yaptığını hatırlatan Dilber, yeni yıl itibarıyla denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti. Mevzuata aykırı üretim yapan firmaların ürünlerinin marketlerden toplatılacağını ifade eden Dilber, “Artık tüketiciyi kandırmaya yönelik hiçbir ifadeye izin verilmeyecek” diye konuştu.

“Ürünün arkasına baktığınızda hurma şurubu yazıyor ama ön yüzünde ‘şekersiz’ deniliyor” diyen Dilber, bu durumun kamuoyunda ciddi bir algı yanılgısı yarattığını söyledi. “Rafine şeker pancardan da elde edilebilir, hurmadan da. Kaynağı farklı olsa da sonuçta bu bir şekerdir. Bu nedenle ‘şeker içermez’ ifadesine son verdik” açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemeyle birlikte ürün ambalajlarında şekerin kaynağının açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. “Şekeri meyveden”, “şekeri duttan”, “şekeri incirden” gibi ifadelerin kullanılabileceğini belirten Dilber, bu yaklaşımın tüketici için daha şeffaf ve doğru bir bilgilendirme sunduğunu vurguladı.

Bakanlık yetkilileri, verilen sürenin dolduğunu ve bundan sonra kurallara uymayan firmalara yaptırım uygulanacağını net bir dille ifade ederek, “Artık tüketiciyi yanıltan etiketlere göz yumulmayacak” mesajını verdi.