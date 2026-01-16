Abdest alacak suları bile yok

MUHAMMET KUTLU ANKARA

AK Parti’nin icraatlarını “bizim vergimizle yapılıyor” diyerek sıradanlaştırmaya çalışan CHP’liler, halkın parasını yolsuzluklar, usulsüzlükler, rüşvet, irtikâp çarkıyla iç edip belediyeleri batırdılar.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Başkanı Cemil Tugay’ın, kentteki yüzde 50’ye varan kayıp-kaçak oranını düşürmek için altyapı çalışmalarını yapmak yerine “camilere ücretsiz verilen suyun da kayıp-kaçak sayıldığını” söylemesi tartışmaya sebep oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Akit aracılığıyla Tugay’a tepki göstererek, “İzmir’de sadece susuzluk sorunu yok. Çöp, çukur, çamur, ödenemeyen işçi maaşları, körfezin kirliliği, imaj kirliliği ne yazık ki CHP’li belediyeler yüzünden İzmir’in müzmin sorunları. İzmir, 25 yıldır CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor. Özellikle bu sene su kesintileri baş gösterdi. Biz bunu önceden görerek CHP’li belediyelerin alt yapı yatırımları yapmalarını, boruları yenilemelerini söyledik. İzmir’de kayıp kaçak oranı yüzde 50’ye yakın. Yani İzmir’deki Tahtalı Barajı’nın suyunun tamamı kayıp kaçağa gidiyor. Bizler siyasetçiler olarak bu durumu gördüğümüz için sürekli CHP’li belediyelere telkinlerde eleştirilerde bulunduk. Fakat CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kayıp kaçağı önlemek yerine bunun camilere verilen sulardan kaynaklandığını bahane gösterdi. Bunu söyleyerek aslında CHP’nin İslam’a, dine, vatandaşın dini değerlerini de ortaya koymuş oldu. Çıkıp bunun özrünü de dilemediler. Pişkin bir şekilde camileri bahane gösterdiler. Bu bunların zihniyetinin bir yansıması. ABB Başkanı Mansur Yavaş da bizi kast ederek, ‘bazı vatandaşların çeşmeleri boşa akıtıp, Ankaralıyı susuz bırakacaklarından korktuğunu’ söyledi.

Yedi yıldır o da Ankara’yı yönetiyor. Suyla ilgili taş üstüne taş koymadı. Mansur Yavaş, AK Partili belediyelerin geçmişte yaptığı yatırımları yedi yılda yedi bitirdi. Artık vatandaşlar su ve trafik gibi konularda büyük sıkıntı yaşamaya başladı. CHP belediyeciliği, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da, göreve geldiği her yerde aynı beceriksizliklere imza atıyor. CHP, gerçekten vatandaşa su bile vermiyor. Mansur Yavaş deyince akan sular deniyordu. Meğer doğru söylüyorlarmış. Mansur Yavaş gelince akan sular durdu maalesef” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ BELEDİYELERİN LİYAKATSİZLİĞİNİ GÖRÜYORUZ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da şunları söyledi: “İklim değişikliği nedeniyle kuraklığın ve susuzluğun arttığını yıllardır konuşuyoruz. Eğer CHP’li belediyeler arıtmasıyla yeni su kaynaklarına ilişkin yatırımlarıyla başlamış projeleri devam ettirseler su sorunu yaşanmayacaktı Ankara’da da Bursa’da da. Var olan suyu becerip de vatandaşa götürememek, gereken yatırımları yapamamak, aslında vatandaşın CHP’li belediyelerle ilgili yaşadığı sıkıntıların tekrarı olarak görünüyor. Bursa’da sürekli görüyoruz, vatandaşların patlayan borularla ilgili ihbarlarını bile değerlendirip tamir edemiyorlar. Vatandaşlar kendi üzerlerine düşeni yapıp BUSKİ’ye bilgi veriyor, ama günlerce kimse gelip o arızayı gidermeye çalışmıyor. Sular boşa akıp gidiyor.”