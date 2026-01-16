  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
16 Ocak 996: İbni Şâhin'in vefatı (Hadis Hâfızı) 16 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Anadolu beyaza bürünecek: İstanbul’da 2 gün hayat felç Halep’te devlet otoritesi yeniden tesis ediliyor! İran'dan Trump itirafı! İslam dünyasının "Süper Güç" hamlesi: Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı için imzalar yakın! Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı Trump kendi sonunu hazırlıyor: İç siyasette çöküş, dış politikada kriz Moskova'dan İngiltere ve ABD'ye şok rest: "Gördüğümüz yerde vuracağız!" İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimali gerçek bir senaryo! Ama bu riski bertaraf eden bir neden var
Gündem Sadece 6 saniyede infaz etmişler! Ünlü ülkücü avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Sadece 6 saniyede infaz etmişler! Ünlü ülkücü avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü avukat Serdar Öktem'in öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı. İnfazın sadece 6 saniye sürdüğü tespit edildi.

6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü avukat Serdar Öktem'in öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı. İnfazın sadece 6 saniye sürdüğü tespit edildi.
Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü ve S.A.'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu.

 

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaçların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. de gözaltına alındı.

 

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sabah gazetesinin ulaştığı görüntülere göre, Serdar Öktem'in aracıyla seyir halinde olduğu sırada, başka bir araç trafikte duruyor. Araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin!
Gündem

Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin!

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın Silivri’de güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekiplerine ‘Şerefsiz’ diyerek ağır hakaretine İ..
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Rabia Karaca’nın itirafları, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin dahil olduğu iddia edilen kirli ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serd..
İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon
Gündem

İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon

İstanbul'da şafak vakti düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, aralarında voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 13 kişi paketlendi. Yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23