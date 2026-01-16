İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel gözaltına alınmıştı.

Selen Görgüzel, savcılıkta verdiği ifadede, Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu öne sürülen hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel bir jetle Kıbrıs'a giderken uyuşturucunun da kullanıldığı uçak fantezisi yaptığını anlatmıştı.

Selen Görgüzel, tatil için KKTC'ye gittiklerini, Gülibrahimoğlu'nun özel jetin arka kısmında uygunsuz fiiller işlediğini savcılık ifadesinde belirtti.

ÖZEL JETİN FATURALARI ORTAYA ÇIKTI

İtirafın ardından uçağın, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na kiralandığı ortaya çıkmıştı.

Sık sık özel jet kiralaması ile gündeme gelen İmamoğlu'nun 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen kiralama işleminin faturaları ortaya çıktı.

Söz konusu uçağın Ziver Air'e ait, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jet olduğu öğrenildi.

SÖZ KONUSU UÇUŞ 2022'DE GERÇEKLEŞTİ

Ekim 2016'da ABD'den Türkiye tarafından satın alınan uçak, Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Jet, Haziran 2022'de Ziver Air'e, oradan da Eylül 2024'te Güven Air'e satıldı.

Tartışma konusu Kıbrıs turu, 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti.

UÇUŞ KARŞILIĞINDA 22 BİN 751 EURO

Bununla ilgili olarak uçağın asıl sahibi olan iş adamı Veysel Demirci, uçağı o dönemde kiraladıklarını kaydedip "O yıl Global Jet ile sözleşme yapmışız. Onlar da WW Havacılık'a kiralamış. Bu uçuş karşılığında da 22 bin 751 euro (Yaklaşık 1 milyon 143 bin 465 TL) almışlar." dedi.

KİRALADIĞI JETLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

İmamoğlu, henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunda kiraladığı jetlerle gündeme gelmişti.

İmamoğlu daha önce de Bonair Havacılık, Vizyon Havacılık, Söz Jet Havacılık, Genel Havacılık gibi şirketlerden uçak kiralaması ile gündeme gelmişti.

UYUŞTURUCUDAN YAKALANAN RABİA KARACA'NIN İFADESİNDE İMAMOĞLU DETAYI

Uyuşturcu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın da ifadesinde, Ekrem İmamoğlu'nun adı geçmişti.

Özel jetle yaptığı seyahatleri anlatan Rabia Karaca'nın telefonunda, Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak geçen tutuklu Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da yer aldığı fotoğraf ve videolar çıktı.