Güney Afrika’da sel felaketi: Üç ülkede can kaybı 100’ü aştı

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde Güney Afrika’nın kuzeyindeki iki eyalette en az 19 kişinin öldüğü bildirildi. Sel sularının yolları ve köprüleri kullanılamaz hale getirdiği, bazı bölgelerde ulaşımın tamamen kesildiği aktarıldı.

Kruger Ulusal Parkı’nda su baskınları nedeniyle turistler ve personelin helikopterlerle tahliye edildiği, parkın ziyaretçilere kapatıldığı belirtildi.

Mozambik ve Zimbabve’de büyük yıkım

Mozambik’te yetkililer, geçen yılın sonlarından bu yana süren olağanüstü yağışlarda 103 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin yıldırım çarpması, boğulma, altyapı çökmeleri ve kolera salgınlarıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Zimbabve’de ise yıl başından bu yana 70 ölüm ve binden fazla evin yıkıldığı kaydedildi. Okullar, yollar ve köprülerin ağır hasar gördüğü aktarıldı.

Tahliyeler, uyarılar ve kurtarma operasyonları

Yetkililer, selden 200 binden fazla kişinin etkilendiğini, on binlercesinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Güney Afrika’da orduya ait helikopterlerin, çatılarda ve ağaçlarda mahsur kalan kişileri kurtardığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bazı bölgelerde bir haftadan kısa sürede yaklaşık 400 milimetre yağış düştüğünü belirterek “Bazı yerlerde evler tamamen yok oldu, geriye hiçbir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri, bazı eyaletler için en yüksek seviye uyarı yayımlayarak sel riskinin sürdüğünü açıkladı.