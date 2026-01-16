Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde büyük bir bataklığa dönüşen CHP’de skandallar bitmek tükenmek bilmiyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın çalışanların maaşlarını ödememesi, metresi Sevcan Orhan’la Tayland’a bağlı Phuket’te tatil yapması tartışıladursun İstanbul’u ahtapot gibi saran çeteyi yöneten eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait “TC VED” yazılı jette esrar ve kokain kullanılması, poker oynanması, grup seks yapılmasıyla halkın parasının ahlâksızlığa gittiği netleşti.

Fuhuşa uçan jette yer alan şüphelilerden Selen Görgüzel ve Rabia Karaca’nın itirafları şoku atlatılamazken İmamoğlu’nun milyonlara boğduğu voleybolcu sevgilisi Derya Çayırgan’ın dün gözaltına alınmasıyla CHP’nin gençleri hem ruhen hem bedenen sömürmesinin önüne geçilmesini zaruri hale getirdi.

Özel ve İmamoğlu’na yakın belediye başkanlarının arsızlıkları ise tekrar hatırlandı.

Şaibeli ihaleden tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Melek Kurukama’yla yasak aşk yaşadığı ifşa olmuştu. Böcek’in belediyede memur yaptığı Kurukama’ya lüks bir ev, pahalı bir otomobil ve yüksek değerde kol saati hediye ettiği saptanmıştı.

Rüşvetten tutuklu eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun sevgilisi Çağla Konat’ın hesabında 2024 seçimlerinden bu yana 5.5 milyon liralık para hareketi tespit edilmişti. Mutlu’dan 36 yaş küçük olan Konat’ın seçimlerden 4 ay geçmesinin ardından ise piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan lüks bir otomobil satın aldığı belirlenmişti.

CHP’nin eski Alanya İlçe Başkanı Şevki Türktaş, evli olduğu hâlde Ülkü Yanık isimli kadınla 6 yıl gayrimeşru ilişki yaşamıştı. Türktaş, bu ilişkiden doğan çocuğu reddetmişti.

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisi gibi evli olan Yeşim Ağırman’la yakalanmıştı. Sarmaş dolaş görüntüleri yayınlanan Akpolat ve Ağırman, apar topar eşlerinden boşanıp belediyenin imkânlarıyla evlenmişti.

İmamoğlu’nun A takımında bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eşi Özge Pomem’i Tuba Torun’la aldattığını kanıtlayan telefon görüşmeleri deşifre edilmişti. Bu durum Erdoğdu’nun Pomem’den boşanmasına, lüks bir otelde Torun’la evlenmesine yol açmıştı.

Tüm bu günahlar belleklerden atılamazken İmamoğlu’nun uçan genelevi andıran jeti tahammül gücü bırakmadı.

Siyasiler ve sosyologlar, CHP’nin namussuzluğun, edepsizliğin merkezine dönüştüğüne işaret ettiler. Görkem Duman ve Ekrem İmamoğlu’nun tavırlarının bunun kanıtı olduğuna dikkat çektiler. Halkın paralarıyla tatil, içkili ve kokainli âlem, toplu seks yapan CHP’li başkanlara karşı gençleri de kadınları da korumanın elzem olduğunu anlattılar.

EDEPSİZLİĞİ KURUMSALLAŞTIRMIŞLAR

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi:

“CHP, kokuşmuş durumda. Bataklığa dönmüş hâlde. CHP’ye de belediyelerine de başkanlarına da karşı gençlerimizi, kızlarımızı korumalıyız. Karşımızda bu ülkede, dünyada görülmemiş bir gen var. Bu, edepsizliği ya da ahlâksızlığı kurumsallaştırmış bir gen. CHP’de içkili âlemler, aşk skandalları yeni değil ki. Tarihe bir bakılsın. Bir dönem teknelerde şu anda jetlerde bu skandallar patlıyor. İman, ahlâk gibi derdi olmayan günahtan kaçınır mı? İşte İmamoğlu’nun jetinde içki içildiğini, kokain alındığını, kumar oynandığı, fuhuş yapıldığını duyuyoruz. Şaşırmıyoruz. Çünkü iman ve ahlâk mefhumu olmayandan her şey umulur. Böylesi ‘Paramla yapıyorum’ der. Böylesi ‘İçimden geldi’ der. ‘Allah her an yanımızda, her yaptığımızı görüyor’ demez. Günaha girmekten, haram yemekten imtina etmez. İmamoğlu, İstanbullunun parası puluyla ahlâka mugayir adımlar atmıştır. Vergiler âlemlere ve kadınlara gitmiş. Çok üzücü.

Tek İmamoğlu değil. Görevden alınan CHP’li Antalya, Beşiktaş, Bayrampaşa Belediyelerinin başkanları da sevgililerine torpiller yaptılar. Onlara ev ve araba gibi hediyeler aldılar, makamlar verdiler. Utandıran vaka o kadar çok ki.”

Sosyolog Mazhar Bağlı da şu cümleleri kullandı: “Biz, kimsenin ahlâk bekçisi değiliz. Kimsenin mahremine girmeyiz, özel hayatına ya da tercihine karışmayız. Ancak ahlâksızlıkların kamunun imkânları kullanılarak, halkın verdiği makamlardan yararlanılarak yapılmasını kabul edemeyiz. Bunu içimize sindiremeyiz. İmamoğlu’nun jetinden çıkan fotoğrafları böyle yorumlamalıyız. Görevden alınsın ya da alınmasın belediye başkanlarının sevgilileriyle tatile çıkmalarını, âşıklarına ev veya otomobil hediye etmelerini içimize sindiremeyiz. Bu, etik değildir. Bu, ülkemize ve milletimize yapılan bir kötülüktür. Kötülüğün hızla yayıldığı muhakkaktır. İmamoğlu’nun jetinde yapılanlar çok vahimdir. İtiraflar ortadadır. Onun için dikkatli olunmalıdır. Gençleri kötü örnek olacak tavırlardan kaçınılmalıdır. Memleket ve millet kaygısı dışında siyaset yapma yolu yoktur. Bu kaygıyı gütmediğiniz takdirde her haltı yersiniz. İşte CHP’li belediye başkanlarının durumları belli.”