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Yaşam Tulpar fırtınası ne zaman gelecek? Tulpar fırtınası nereden gelir?
Yaşam

Tulpar fırtınası ne zaman gelecek? Tulpar fırtınası nereden gelir?

Tulpar adı verilen kuvvetli soğuk hava dalgasının, Rusya’nın karasal bölgelerinden güney enlemlere doğru yola çıktığı belirtiliyor. Söz konusu soğuk hava dalgasının Türkiye'ye uğrayıp uğramayacağı ise merak ediliyor. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi akıllara birçok soruyu getirirken ilerleyen günlerde soğuk havaların bizleri beklediği söylenebilir. Peki, tulpar fırtınası ne zaman gelecek? Tulpar fırtınası nereden gelir? Tulpar fırtınası ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:52:00 -
Tulpar fırtınası ne zaman gelecek? Tulpar fırtınası nereden gelir?

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve istenilen yağışların olmaması, barajlardaki su seviyesini düşürmüştü.

Şubat ayında da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, susuzluk ve kuraklık tehlikesini devam ettiriyor.

Meteoroloji’nin yaptığı açıklamaya göre, 13 Şubat gecesinde hava sıcaklıklarının 15 derece kadar düşeceği ve ülkemiz genelinde, Balkanlar üzerinden gelen ve Tulpar Fırtınası adı verilen soğuk hava dalgasının etkisi hissedileceği belirtildi.

Tulpar fırtınası nedir?

Tulpar Fırtınası; az görülen ve çok kuvvetli soğukları hissetiren bununla beraber de ekstrem hava koşullarına neden olan bir soğuk hava dalgası olarak bilinir.

Tulpar fırtınası ne zaman gelecek?

Türkiye'ye geleceği konuşulan ve "Tulpar Fırtınası" olarak adlandırılan bu soğuk hava dalgasının henüz rotasının tam olarak kesinleşmediği belirtildi. Fakat bu durum için iki ihtimal bulunduğu ifade ediliyor. Bunlardan ilki, soğuk hava dalgasının İtalya ve Balkanlar üzerinde çoğalarak Türkiye'yi pas geçeceği, Diğer bir ihtimal ise olağan gücü ile Türkiye'ye geleceği yönünde. İkinci ihtimal gerçekleşir ve Tulpar soğuk hava dalgası ülkemizde başlarsa çoğu şehir kar altında kalabilir ve bunun yanı sıra da kar kalınlığı ile soğuk hava rekorları da kırılma ihtimali yüksek olur. 

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