  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Tül perde tatlısı tarifi: İrmikli tül perde tatlısı (Akordiyon tatlısı) tarifi! Nefis ve kolay baklava
Kadın - Aile

Tül perde tatlısı tarifi: İrmikli tül perde tatlısı (Akordiyon tatlısı) tarifi! Nefis ve kolay baklava

Tam kıvamında nefis ve kolay baklava tarifi. Tül perde tatlısı...

Yeniakit Publisher
2022-05-11 09:58:00 - 2022-05-11 10:09:21
Tül perde tatlısı tarifi: İrmikli tül perde tatlısı (Akordiyon tatlısı) tarifi! Nefis ve kolay baklava

İrmikli Tül Perde Tatlısı(El Açması Tadında)

Tül Perde Baklavası Tarifi İçin Malzemeler

  • 20 adet baklava yufkası
  • 1 kase çekilmiş ceviz
  • 1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 yumurta
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz seker
  • 3 su bardağı su
  • yarım limon suyu

Tül Perde Baklavası Tarifi Nasıl Yapılır?

Şerbet soğuk tatlı sıcak olacağı için öncelikle şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Tezgahın üzerine baklavalık yufkayı serip üzerine ceviz serpiştirin ve resimdeki gibi büzerek yağlanmış tepsiye dizerek diğer yufkaları da aynı şekilde yapıp sıkıştırın. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ gezdirip 180 derece ısıtılmış fırında üzeri SADECE kızarma aşamasına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarıp üst sos malzemelerini çırparak her tarafına döküp tekrar fırına koyup üzeri nar gibi kızarana kadar kızartın. Sıcak tatlımızı dilimleyerek şerbetini döküp çekmesini bekleyin. Soğuduktan sonra kaymak eşiliğinde servis edin. Bu tarif Nurselin mutfağı tarifinden daha lezzetli. Afiyet olsun.

 

Süt reçeli tarifi: Süt reçeli yapmanın püf noktaları! Süt karameli nasıl yapılır?
Süt reçeli tarifi: Süt reçeli yapmanın püf noktaları! Süt karameli nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Süt reçeli tarifi: Süt reçeli yapmanın püf noktaları! Süt karameli nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay