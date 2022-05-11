Tül perde tatlısı tarifi: İrmikli tül perde tatlısı (Akordiyon tatlısı) tarifi! Nefis ve kolay baklava
Tam kıvamında nefis ve kolay baklava tarifi. Tül perde tatlısı...
İrmikli Tül Perde Tatlısı(El Açması Tadında)
Tül Perde Baklavası Tarifi İçin Malzemeler
- 20 adet baklava yufkası
- 1 kase çekilmiş ceviz
- 1 su bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 yumurta
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 3 su bardağı toz seker
- 3 su bardağı su
- yarım limon suyu
Tül Perde Baklavası Tarifi Nasıl Yapılır?
Şerbet soğuk tatlı sıcak olacağı için öncelikle şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Tezgahın üzerine baklavalık yufkayı serip üzerine ceviz serpiştirin ve resimdeki gibi büzerek yağlanmış tepsiye dizerek diğer yufkaları da aynı şekilde yapıp sıkıştırın. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ gezdirip 180 derece ısıtılmış fırında üzeri SADECE kızarma aşamasına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarıp üst sos malzemelerini çırparak her tarafına döküp tekrar fırına koyup üzeri nar gibi kızarana kadar kızartın. Sıcak tatlımızı dilimleyerek şerbetini döküp çekmesini bekleyin. Soğuduktan sonra kaymak eşiliğinde servis edin. Bu tarif Nurselin mutfağı tarifinden daha lezzetli. Afiyet olsun.