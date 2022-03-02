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Dünya Tükürdüklerini yalattık! O kanaldan Türkiye’ye “harita” özrü
Dünya

Tükürdüklerini yalattık! O kanaldan Türkiye’ye “harita” özrü

Fahrettin Altun'un uyarı mektubu üzerine, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD'li CBS News kanalının yönetimi, özür dileyerek, böyle bir hatanın tekrarlanmayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 19:18:00 - 2022-03-02 19:18:18
Tükürdüklerini yalattık! O kanaldan Türkiye’ye "harita" özrü

 

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi harita üzerinden gösteren ABD kanalı CBS News, İstanbul'u Yunanistan toprağı olarak işaretledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine dair haberinde, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine uyarı mektubu gönderdi. Başkan Altun, bu yanlışın ivedi düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi. Bunun üzerine kanal yönetiminden özür yazısı geldi. CBS News kanal yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haberde gösterilen haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlış nedeniyle özür diledi.

 

 

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