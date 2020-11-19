  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TÜKODER'in kitapçıkları, görme ve işitme engellilerle buluşacak
Aktüel

TÜKODER'in kitapçıkları, görme ve işitme engellilerle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:19:35 -
TÜKODER'in kitapçıkları, görme ve işitme engellilerle buluşacak

İZMİR (AA) - Tüketici Koruma Derneğinin (TÜKODER) kitapçıkları, işaret dili anlatımlı video ve Braille alfabesi ile basılı kitap olarak hazırlanacak.

Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesinde, AB Sivil Düşün Programı'ndan destek alan "TÜKODER ile Engelleri Aşarız" ve "Gören Parmaklarımla Tüketici Haklarını Öğreniyorum" adlı projeler tanıtıldı.

Engellilerin tüketici haklarını yardımsız öğrenmeleri ve görme engelli çocuklarda tüketici hakları bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan projeler kapsamında, TÜKODER tarafından daha önce basılan 10 yayın, Braille alfabesi ve işaret dili anlatımlı video olarak yeniden hazırlanacak. Kitaplar, e-kitap olarak da engelli okurlarla buluşacak.

Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı Salih Arıkan, görme engellilerin daha çok Braille alfabesiyle basılmış esere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

TÜKODER'e iş birliği için teşekkür eden Arıkan, "Bu projenin güzel tarafı şu, görme engelliler, sesli ve kabartma yazılı olarak tüketici haklarını da okuyabilecek. Çok harika bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan ise engellilerin, kamu kurumlarında ve bankalarda, belgelerin, anlayabilecekleri bir metotla önlerine konmasını beklediklerini belirterek, kurumlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Toplantıda Ege Karadenizliler Federasyonu Başkanı Aydın Özyar da bulundu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Canlı yayında flaş Alaattin Çakıcı açıklaması

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoroğlu’nun tehdit etmesine yönelik tartışmalara ilişkin her siyasi görüşten tepkiler geliy..
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay