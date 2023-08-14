Uyuz belirtileri, uyuz hastalığı ve tedavisi! nedeni, hijyen eksikliği: Çünkü saatler sonra bile hala deride kalabilir

Temizlik koşullarının hala yeterince sağlanamadığı deprem bölgelerindeki toplu yaşam alanlarında uyuz riskinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Özlem Karagöl, “Deprem, savaş, göç gibi durumların neden olduğu büyük kalabalıklar, hapishaneler, çocuk-yaşlı bakım evleri, kışla ve okul gibi kurumsal ortamlar, malnütrisyon ve zayıf hijyen ile birleştiğinde bulaş riskini artırıyor” dedi.

Öte yandan Uyuz bulaşan kişilerde en yaygın belirtiler, özellikle geceleri artan şiddetli kaşınma isteği, sivilce gibi görünen pembe kabarık şişlikler ve döküntüler ile uyuz böceklerinin deride tünel açmasına bağlı grimsi veya ten renginde oluşan oyuk çizgilerdir.

Ne yaptıysam uyuz geçmiyor diyen kişiler için uzman yorumu!

Uzmanlar, uyuzun dünya üzerinde görülme prevelansının, literatürlere göre yüzde 0,2-71 aralığında değiştiğini belirtiyor. Öğretim Görevlisi, İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Özlem Karagöl, uyuzun sosyoekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde daha çok görüldüğüne işaret etti. Temizlik koşullarının hala yeterince sağlanamadığı deprem bölgelerindeki toplu yaşam alanlarında da uyuz riski artarak devam ettiğine dikkat çeken Özlem Karagöl, buna ek olarak huzurevleri, yaşlı bakımevleri, çocuk esirgeme kurumlarında da sıklıkla rastlanıldığını hatırlatarak bulaş yollarının iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.

UYUZ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR

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Özlem Karagöl, uyuz hastalığının tipik olarak, akarların yeterince uzun süren ciltten cilde temas yoluyla yayıldığına işaret etti. “El sıkışmak ya da kısa bir sarılma ile bulaşmaz. Ancak ailenin bireyleri ve cinsel partnerler arasında da kolayca yayılabilir. Yatak takımları veya havlular gibi paylaşılan kişisel eşyalarla uzun süren temas olursa bulaşabilir” uyarısında bulundu.

Uyuzun daha çok temizlik koşullarının ideal olmadığı ve insanların uzun süre boyunca birbirine yakın olduğu yerlerde görüldüğünü dile getirdi. Cinsel olarak aktif, birden çok partneri olan yetişkinlerin, hapishane mahkumları, kurumsal bakıma muhtaç insanlar, kalabalık koşullarda yaşayan insanlar ile çocukların ya da yaşlılar gibi bakım tesislerinde kalanların uyuz hastalığına yakalanma riski en yüksek gruplar arasında olduğunu vurguladı.

Özlem Karagöl ayrıca kreş ya da anaokullarına da sık sık uyuz taraması yapılması gerektiğini söyleyerek, “Küçük çocuklar birbirlerine sık sık dokunarak oynama eğilimindedir. Ayrıca, öğlen uykusunda yastıklarını ve battaniyeleri de paylaşabilirler. Anaokuluna devam eden bir çocukta uyuz bulunursa, bunu personele bildirmek önemlidir. Çocuğun sınıf arkadaşlarının ve bakıcılarının da tedavi edilmesi gerekir” uyarısında bulundu.

Uyuz belirtileri nelerdir?

Ciltteki ilk belirtilerin görülmesinin dört ila altı hafta arasında sürdüğünü belirten Karagöl, en yaygın belirtinin özellikle geceleri yoğun kaşıntı, sivilce benzeri döküntülerle kızarıklıklar, kabuklarla kabarcıklar ve sürekli kaşımadan kaynaklanan yaralar olduğunu söyledi.

Uyuz kaşıntısının genellikle çocuklarda ve yaşlılarda çok şiddetli görüldüğünü hatırlatan Karagöl, el bileği, dirsek veya diz kıvrımları, bel veya göbek çevresi, göğüsler, cinsel organlar, baş, boyun, yüz, avuç içi ve tabanlarında görüldüğünü kaydetti.

UYUZ BÖCEĞİ CİLT ALTINA 10 İLA 25 YUMURTA BIRAKABİLİR

Karagöl, bir diğer ayırt edici özelliğinin ise deride uzun çizgiler halinde oyukların görülmesi olduğunu anlatarak, “Grimsi beyaz ya da ten rengi olan bu çizgiler dişi akarlar tarafından cildin yüzeyinin hemen altında açılan tünellerdir. Oluşturulan bu yuvaların içine her bir dişi uyuz böceği tarafından 10 ila 25 yumurta bırakılır. Uyuz olan bireyler üzerlerinde genellikle sadece 10 ila 15 yetişkin akar taşır ve her akar yarım milimetreden daha küçüktür. Bu nedenle fark edilmelerini zorlaştırır. Çıplak gözle, derideki küçük siyah noktalar gibi görünebilirler” dedi.

Uyuz hastalığı nasıl tedavi edilir? EN etkili uyuz ilacı

Uyuz hastalığının tedavisinin akarları öldüren reçeteli ilaçlarla mümkün olduğunun altını çizen Karagöl özellikle geceleri yoğunlaşan kaşıntıyı gidermek için doktor tarafından verilen antihistaminik haplar ya da hidrokortizon kremlerin kullanıldığı belirtti.

Karagöl, “Krem veya losyonun boyundan aşağıya tüm vücuda uygulanması gerekir.

Vücut üzerinde en az 8- 14 saat bekletilir ve sonrasında yıkanılır. Bazı durumlarda uyuz tedavisi için hap reçete edilebilir.

Kullanılan ilaca bağlı olarak tedavi üç güne kadar sürer” diyerek uyuzun tedavi edilmesine rağmen kaşıntının alerjik reaksiyon nedeniyle bir süre daha devam edebileceğini hatırlattı.

“FİZİKSEL TEMASLI HERKES TEDAVİ EDİLMELİ”

Karagöl, uyuz hastalığının yayılmasını engellemek için kişiyle yakın fiziksel teması olan herkesin tedavi edilmesinin önemine değinerek, “Aynı yatakta uyumak, uzun süre el ele tutuşmak ve birlikte banyo yapmak gibi faaliyetler uyuz akarlarının bir bireyden diğerine geçişini mümkün kılar.

Semptomların ortaya çıkmasının dört ila altı hafta arasında sürmesi nedeniyle hane halkının tüm üyeleri tedavi edilmeli” dedi. “60 derecede en az 10 dakika yıkanmalı” Karagöl son olarak da alınacak önlemler ve sonrasına dair bilgilendirmelerle ilgili şunları söyledi:

“Uyuz akarlarının kıyafetlerin, yatak takımlarının, mobilyaların veya havluların yüzeyinde iki ila üç gün yaşayabilir.

Kişilerin tedaviden önceki 3 gün içinde temas ettiği tüm giysiler, havlu ve nevresim gibi kişisel eşyalar makinede sıcak suyla (60 derecede en az 10 dakika) yıkanmalı veya kuru temizlemeye verilmelidir. Ütülenebilen ürünler ütülenmelidir.

Yıkanamayacaklar kapalı bir plastik torba içinde 3-7 gün kadar ağzı kapatılarak dezenfekte edilmelidir. Mümkünse tedavinin 24 saati bitene kadar ortak tuvalet kullanılmamalıdır.

Kurumsal salgınlara hızlı müdahale önemlidir. Pestisit kullanımının ve evi ilaçlamanın bir faydası yoktur. Çocuklar ve yetişkinler tedaviden sonraki gün okula-işe gidebilir.

Tedavi sonrası 2-4 hafta sonra akarlara karşı gelişen alerjik yanıt nedeniyle kaşıntı görülebilir. Tedavi verilen hastalar 2 hafta sonra çağırılarak kontrol edilmelidir.”

Sık sorulan soru ve cevaplar

Uyuz böceği Nasıl olur?

Çiftleşme sonrası erkek uyuz böceği ölür, dişi uyuz böcekleri ortalama 4-6 hafta yaşarlar. Dişi böcek (sarkopt) 30 dakikada tünel açabilir. Dişiler deri altında kazdıkları tünellere her gün 2-4 yumurta bırakırlar. Yumurtalardan 2-4 gün sonra larvalar çıkar ve 10-14 gün sonra erişkin parazit gelişir.

Uyuz nasıl geçer?

Uyuz kendiliğinden iyileşen veya geçen bir hastalık değildir. Uyuzu geçiren tedavi yöntemi akarların sinir sistemini aşırı uyarıp, ölmesini sağlayan permethrin gibi uyuz kremi ve losyonlarıdır.

Kolonya uyuz böceğini öldürür mü?

Kolonya içerisindeki etil alkol, antibakteriyel özellikleri ile cildi temizleyebilir ve uyuz hastalığına sebep olan sarcoptes scabiei adlı parazitlerin öldürülmesine yardımcı olabilir.

Kabuklu uyuz nasıl anlaşılır?

Kabuklu Uyuz Belirtileri

Uyuz hastalığının özelliklerinin yanı sıra ayak tabanında, ellerde, avuç içlerinde kaşıntı oluşur. Bunların yanı sıra boyunda, kafada ve yüz bölgesinde de kaşıntılar meydana gelir. Hastalığı kapmış kişilerin ciltlerinin ilk katmanlarında akarın yumurtasının bulunduğu kalın kabuklar görülür.