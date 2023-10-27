Tükettiğiniz anda diyabete davetiye çıkartıyor!
Uzmanlar, diyabet ve kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için günlük tüketilen şeker miktarına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
Uzmanlar, diyabet ve kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için günlük tüketilen şeker miktarına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Yetişkinler için günlük ortalama 50 gram şekerden fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Tükettiğimiz besinler küp şeker cinsinden hesaplandığında ortaya endişe veren bir tablo çıkıyor. İşte şeker oranı yüksek olan besinler..
Süt reçeli :100 gram süt reçeli 26 küp şeker içeriyor
Bir bardak çikolatalı süt: 15 küp şeker
Bir adet simit: 27 küp şeker
Bir dilim kek: 18 küp şeker içerir
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Beyaz çikolatalı kahve: 12 küp şeker içerir
Kola: 9 küp şeker içeriyor
Kuru kayısı: 100 gramında 24 küp şeker içerir
Cips: 24 küp şeker