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Sağlık Tükettiğiniz anda diyabete davetiye çıkartıyor!
Sağlık

Tükettiğiniz anda diyabete davetiye çıkartıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:00:00 -
Tükettiğiniz anda diyabete davetiye çıkartıyor!

Uzmanlar, diyabet ve kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için günlük tüketilen şeker miktarına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar, diyabet ve kan şekeri dalgalanmalarını önlemek için günlük tüketilen şeker miktarına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Yetişkinler için günlük ortalama 50 gram şekerden fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Tükettiğimiz besinler küp şeker cinsinden hesaplandığında ortaya endişe veren bir tablo çıkıyor. İşte şeker oranı yüksek olan besinler..

Süt reçeli :100 gram süt reçeli 26 küp şeker içeriyor

Bir bardak çikolatalı süt: 15 küp şeker

Bir adet simit: 27 küp şeker

Bir dilim kek: 18 küp şeker içerir
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyaz çikolatalı kahve: 12 küp şeker içerir

Kola: 9 küp şeker içeriyor

Kuru kayısı: 100 gramında 24 küp şeker içerir

Cips: 24 küp şeker

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